Gemeente stimuleert fietsenstallingen in wijken en buurten met subsidie

De gemeente Den Haag wil de realisatie van stallingsvoorzieningen voor fietsen in wijken en buurten stimuleren door er subsidie voor te verstrekken. De subsidieregeling loopt tot en met 31 december 2025, er is jaarlijks € 120.000 voor vrijgemaakt.

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet de stalling minimaal 10 plaatsen hebben, moet de stalling zeker vijf jaar openblijven en voldoen aan de nationale norm voor veilig parkeren. Voor maximaal 11- plaatsen kan een subsidie worden aangevraagd. Er is ook mogelijkheid om geld te krijgen als een bestaande stalling wordt uitgebreid, al mag er niet in de afgelopen vijf jaar reeds geld vanuit de gemeente aan besteed zijn.

Voor de inrichtingskosten van de stalling geeft de gemeente per fietsparkeerplek maximaal € 500,- subsidie met een maximum van 100 fietsparkeerplekken. Om de exploitatie rond te kunnen maken, vult de gemeente in de eerste zes maanden het abonnementsgeld aan tot maximaal 80% van het totale aantal fietsparkeerplekken (in totaal maximaal € 3.500,-). Een buurtstalling kan naast gewone fietsen ook ruimte bieden aan e-bikes, bakfietsen, (e-) scooters, scootmobielen en motoren.