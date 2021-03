‘Golden Earring is internationaal visitekaartje en verdient een monument’

Er zou in Den Haag een monument voor Golden Earring moeten komen. Dat stelt Hart voor Den Haag voor. ‘De Golden Earring is internationaal een visitekaartje van Nederland in het algemeen en van Den Haag in het bijzonder’, stelt fractievoorzitter Richard de Mos.

‘Zo’n band verdient een monument. Daarom roep ik het stadsbestuur op, om in gesprek te gaan met de initiatiefnemers van het comité straatnamen Popbands en standbeeld Golden Earring. Gekeken moet worden waar zo’n Golden Earring-monument geplaatst kan worden en hoe de stad Den Haag daar financieel aan kan bijdragen.’

Wethouder Hilbert Bredemeijer liet vorige week weten dat er een brug in de buurt van het Zuiderpark binnenkort vernoemd worden naar de rockband Golden Earring. De band kondigde onlangs aan om te stoppen, omdat gitarist en medeoprichter George Kooymans met de ziekte ALS kampt.