Illegaal kappen van bomen Colijnplein levert strafrechtelijk onderzoek op

De kap van een viertal bomen aan het Colijnplein wat begin dit jaar is gebeurd kan tot gevolg hebben dat de ondernemer strafrechtelijk wordt vervolgd. Dat blijkt uit de reactie van het stadsbestuur op vragen van de Haagse Stadspartij. ‘Er is nog geen sanctie opgelegd aan de ondernemer. Tegen de aannemer loopt een strafrechtelijk onderzoek welke kan leiden tot vervolging door het Openbaar Ministerie.

Het stadsbestuur is voornemens om de gekapte bomen te vervangen. ‘Daarnaast kijken we hoe we de kosten van herplant op de aannemer kunnen verhalen.’ De Haagse Stadspartij had voorgesteld om juist meer bomen terug te plaatsen in het versteende gebied. ‘Gezien de beperkte openbare ruimte op het Colijnplein is het duurzaam toevoegen van extra bomen niet mogelijk. Door meer bomen aan te planten zullen die in de toekomst ondergronds en bovengronds onderling gaan concurreren, wat de toekomstverwachting niet ten goede zal komen’, reageert het stadsbestuur.

Voor de bomenkap was een kapvergunning aangevraagd, maar die werd geweigerd. ‘Het kappen van de bomen heeft plaatsgevonden zonder privaatrechtelijke toestemming van de

eigenaar van de bomen, in dit geval de gemeente Den Haag’, schrijft het stadsbestuur.