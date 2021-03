OM eist 11 jaar celstraf voor verdachte dodelijke steekpartij Uilebomen

De 20-jarige Rotterdammer die verdacht wordt van betrokkenheid bij een steekpartij met dodelijke afloop in een huis aan de Uilebomen zou wat het Openbaar Ministerie betreft elf jaar de cel in moeten. De verdachte heeft bekend, maar beroept zich op noodweer. Bij de steekpartij, op dinsdag 27 augustus, kwam een 47-jarige man uit Den Haag na 16 messteken om het leven.

Tijdens zijn verhoren stelde de Rotterdammer dat de Hagenaar naar hem had uitgehaald met een mes of ander scherp voorwerp. En dat hij de Hagenaar vervolgens uit zelfverdediging had gestoken. Met een mes dat hij naar eigen zeggen altijd bij zich heeft. De politie heeft op of bij het slachtoffer geen mes gevonden. De Hagenaar was slechts gekleed in boxershort en kamerjas en had een sleutelbos in zijn zak. Volgens de officier van justitie is er dan ook geen bewijs dat het noodweerscenario aannemelijk maakt.

Het Pieter Baan Centrum heeft de Rotterdammer geobserveerd, deskundigen hebben een milde psychische stoornis vastgesteld bij de Rotterdammer. Uitspraak in de zaak volgt over twee weken.