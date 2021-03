Ondernemend Nederland wil oplossing voor schulden: ‘Een eerlijke kans om te kunnen herstellen’

Met de coronapersconferentie van 23 maart kregen ondernemers opnieuw een teleurstelling te verwerken, al was het geen verrassing dat versoepelingen voorlopig uit zullen blijven. Toch wordt hen nog te weinig perspectief geboden, vindt Hans Biesheuvel, voorzitter van Ondernemend Nederland. ‘Het kleine beetje hoop van twee weken geleden wordt in één keer weggespoeld.’

Na een jaar coronacrisis zet Biesheuvel zich nog altijd met dezelfde strijdlust in voor ondernemers, waarvan een groot deel het water inmiddels aan de lippen heeft staan, of hoger. Wel kwam de persconferentie van gisteren anders bij hem binnen dan normaal. ‘Bij de vorige persconferentie lag er nog nadruk op optimisme en hoop. Nu moest ik echt even bijkomen van het gebrek aan energie dat Rutte en De Jonge uitstraalden. Je ziet aan ze dat zij het het ook niet goed meer weten.’

Aan de inspanningen zegt Biesheuvel niet te twijfelen, die de demissionair premier en minister regelmatig persoonlijk spreekt. ‘Ze zitten er net zo mee als wij. Ze vinden het verschrikkelijk en zijn zeven dagen per week keihard bezig om de pandemie te bestrijden. De inzet is maximaal, maar ze hebben ook te maken met duivelse dilemma’s.’

Eerlijk

Waar er enkele weken geleden nog een klein lichtpuntje aan het einde van de tunnel te zien leek te zijn, is er volgens Biesheuvel nu weer een groot gebrek aan perspectief. ‘Terrassen zouden bijvoorbeeld misschien met Pasen opengaan. Dan gaan de afgelopen weken ineens alle alarmbellen weer af en hoor je dat het aantal mensen dat nu in het ziekenhuis ligt, niks is bij wat nog gaat komen. Met die cijfers kan je natuurlijk niet anders dan niet versoepelen, maar aan de andere kant is het een ongekende klap voor ondernemers die alle hoop in één avond weer weg zien spoelen.’

Als het gaat om dat perspectief waar ondernemers nu zo veel behoefte aan hebben, denkt Biesheuvel dat men beter rekening kan houden met langere termijnen dan de weken waar de overheid nadruk op legt. ‘Eerlijk, dit gaat nog ruim twee maanden duren. Als je hoort dat half april pas de piek van de derde golf wordt verwacht, ga ik er niet van uit dat ze op dat moment versoepelingen gaan aankondigen. Ik ga nu even uit van 1 juni, maar dan moet de politiek wel eerlijk zijn.’

‘Liquiditeit, liquiditeit, liquiditeit’

Met die eerlijkheid doelt Biesheuvel erop dat ondernemers moeten weten aan welk vooruitzicht ze toe zijn, hoe erbarmelijk dat dan ook mag zijn. ‘Het gaat erom dat ze een eerlijke afweging moeten kunnen maken: ga ik het nog drie maanden uitzitten en hier mijn laatste geld insteken, of ga ik er toch een streep doorheen zetten? Het is een harde boodschap, maar wel realistisch.’

Volgens Biesheuvel moet de focus nu uitgaan naar twee punten. ‘Ten eerste, liquiditeit, liquiditeit, liquiditeit. Want als je geen geld meer in de kas hebt, houdt het op. Dat weten we allemaal. Maar daarnaast moeten we kijken naar hoe we omgaan met de schulden. Mensen hebben bijvoorbeeld niet alleen schuld bij de belastingdienst, maar ook bij een huurbaas of het UWV.’

Verarmd

De weg naar een oplossing begint met een dienstbare overheid, zegt Biesheuvel. ‘Ondernemers moeten niet straks met zes instanties te maken hebben rondom schulden of terugbetaalverplichtingen terwijl ze hun zaak moeten redden. Schulden kwijtschelden wordt lastig en dat is niet eerlijk naar de mensen die wel hebben betaald, maar kunnen we dat niet omzetten naar een renteloze lening over tien jaar waarbij je de eerste twee jaar aflossingsvrij bent?’

In die eerste twee jaar zouden ondernemers weer langzaam kunnen opbouwen en wat eigen vermogen kunnen creëren. ‘Daarna kunnen ze weer plannen maken’, zegt Biesheuvel. ‘Ondernemers zijn extreem verarmd geraakt; een groot deel heeft niks meer. Ze hebben een eerlijke kans nodig om te kunnen herstellen en deze oplossing past daar wat mij betreft bij.’