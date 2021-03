Pand mislukt banenproject leeggehaald: ‘Het doet zeer, klaar’

Het is einde oefening voor het Haagse banenproject de Energieacademie. Het project staat op het randje van een faillissement en dat betekent voor de broers Traub van het opleidingsbedrijf Traub Stuc dat ze komende maand het pand van de Energieacademie aan de Kerketuinen in Den Haag moeten verlaten. Peet en Michel Traub zijn deze week bezig hun bedrijf letterlijk af te breken.

Met een shovel breekt Peet Traub in de grote loods van de Energieacademie de laatste muren af. Zijn broer Michel gebruikt hiervoor een hamer. Het zijn de muren waarmee werkloze jongeren leren hoe ze moeten stuken. ‘Het doet gewoon zeer om dit af te breken, klaar’, zegt Michel Traub tegen mediapartner Omroep West. ‘We zijn jarenlang bezig geweest en het loopt gewoon goed. Maar het wordt ons niet gegund lijkt wel.’

Traub Stuc leidt al jarenlang jongeren die geen werk hebben op tot stukadoor. Het gaat vaak om lastige jongens die op school slecht kunnen meekomen of een criminele achtergrond hebben en daardoor weinig zicht hebben op een betaalde baan. Traub probeert deze jongeren een vak te leren en ze door te laten stromen naar werk.

Moerwijk

Deze vakopleiding verzorgden de broers lange tijd vanuit een bedrijfspand in Moerwijk, maar dit pand moest weg omdat er nieuwbouw kwam. ‘Toen zijn we door de gemeente gevraagd om mee te doen met de Energieacademie die op het punt stond om opgericht te worden’, vertelt Michel. ‘Dat hebben we gedaan.’

Traub Stuc verhuisde dus naar de Energieacademie aan de Kerketuinen en ging aan de slag. ‘Aan het begin ging het hartstikke goed’, zegt hij. ‘Wij hebben de eerste tijd nog zeventien jongens uitgeplaatst naar een betaalde baan. Maar het resultaat is nu dat wij ondanks onze inspanningen straks zonder ruimte zitten en geen jeugd kunnen opleiden.’

Mismanagement

Want het gaat al snel mis bij de Energieacademie. De gemeente Den Haag pompt 1,2 miljoen euro in het project en koppelt daaraan de ambitie om in twee jaar tijd 560 werklozen aan een baan te helpen. Maar anderhalf jaar later is het geld op, doen er verhalen van mismanagement en zelfverrijking van bestuurders en medewerkers de ronde en hebben alleen de zeventien leerlingen van Traub een baan gekregen. Een onafhankelijk onderzoek moet duidelijk maken wat er mis is gegaan, waar het geld is gebleven en wat de rol van de gemeente is geweest.

De broers zitten ondertussen met een probleem, want ze komen met het bedrijf op straat te staan. De verhuurder van de loods heeft de huur opgezegd, omdat er een ander bedrijf is gevonden dat het pand in wil.

Nieuwe ruimte

‘Wij hebben zo snel mogelijk een nieuwe ruimte nodig, zodat we opnieuw op kunnen starten’, zegt Michel. ‘Wie daarvoor moet zorgen? Ik in elk geval niet want ik heb al genoeg inkomstenderving gehad. Ik hoop dat de gemeente iets kan doen want het was de gemeente die ons heeft gevraagd om hier in te stappen. Ik heb niet om al deze problemen gevraagd.’

Maar de gemeente ziet de Energieacademie als een onafhankelijke stichting en vindt de kwestie daarom vooral een zaak tussen de broers Traub en de Energieacademie. Wel heeft de gemeente bemiddeld tussen de verhuurder van het pand en Traub Stuc, zei wethouder Bert van Alphen (GroenLinks) een paar weken geleden tijdens een commissievergadering van de gemeenteraad.

Huur

‘Daardoor hebben we ervoor kunnen zorgen dat Traub tot 1 mei in het pand kan blijven, ondanks dat de verhuurder al een nieuwe huurder heeft gevonden die eigenlijk eerder in het pand wilde trekken’, zei Van Alphen toen. ‘Wij hebben ervoor gezorgd dat Traub tot 1 mei huurvrij in het pand kan blijven.’ De gemeente heeft de huurkosten van Traub tot 1 mei op zich genomen.

Toch houdt Michel hoop. ‘Ik heb er een beetje vertrouwen in. Een beetje…’ Achteraf gezien denkt hij niet dat hij andere keuzes had moeten maken toen de broers de Energieacademie instapten. ‘We hebben gedaan zoals wij dachten dat het goed was’, zegt hij. ‘En wij hadden het idee dat we met de gemeente veilig zouden zijn. De gemeente is als het ware je grote broer; een solide basis voor de toekomst. Maar dat is dus niet het geval geweest.’

Onafhankelijk onderzoek

Bureau Berenschot is in opdracht van burgemeester Jan van Zanen een onafhankelijk onderzoek gestart naar de problemen bij de Energieacademie. Half mei verwacht het bureau de resultaten te kunnen presenteren.