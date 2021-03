‘Partijen moeten donaties openbaar maken’

Politieke partijen in de gemeenteraad moeten voortaan elk jaar hun partij- en campagnebudgetten openbaar maken. Dat willen de Haagse Stadspartij, GroenLinks, SP en PvdA. Donderdag dienen de partijen hierover een motie in.

Landelijke partijen zijn wettelijk verplicht om donaties van meer dan 4500 euro te melden, maar op lokaal niveau zijn er geen regels. De vier partijen stellen nu voor om in Den Haag alle donaties boven de 225 euro te publiceren, zowel donaties in geld als in natura.

‘De geldende regels over partijfinanciering zijn veel te summier en werken ongewenste praktijken in de hand’, zegt raadslid Peter Bos van de Haagse Stadspartij tegen mediapartner Omroep West. ‘Ons voorstel is om de partijfinanciering ook op lokaal niveau transparant en integer te maken.’ Volgens fractievoorzitter Arjen Kapteijns van GroenLinks zou transparantie vanzelfsprekend moeten zijn. ‘De mensen in de stad behoren ook te weten hoe partijen aan hun inkomsten komen’, vindt hij.

Partijfinanciering

De kwestie ‘partijfinanciering’ leidt in de gemeenteraad al jarenlang tot discussies, vooral rondom Hart voor Den Haag/Groep de Mos. Groep de Mos botst regelmatig met andere partijen, omdat De Mos donateurs zoals de eigenaar van zalencentrum Opera zou voortrekken. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) heeft voormalig wethouder Richard de Mos zich zelfs schuldig gemaakt aan corruptie, onder meer vanwege het regelen van nachtvergunningen voor de Opera.

De Mos ontkent en zegt dat hij zijn positie niet misbruikte om zaken voor donateurs te regelen, maar slechts zijn verkiezingsprogramma uitvoerde. Bovendien, zo stelt hij, hebben lokale partijen sponsors nodig om de campagnekas te vullen, omdat zij niet zoals landelijke partijen subsidie krijgen.

Landelijke subsidie

Dat laatste speelt voor Peter Bos van de Haagse Stadspartij ook mee bij zijn voorstel om inkomsten van partijen openbaar te maken. ‘Wij vinden dat er een goed beeld moet komen van de hoeveelheid subsidie die landelijke partijen krijgen’, zegt Bos.

Als de raad de motie donderdag aanneemt, betekent dit niet dat partijen verplicht zijn om hun partijfinanciering te publiceren. ‘Het is geen dwingende zaak’, legt Bos uit. ‘Het is een afspraak die wij als gemeenteraad met elkaar maken. Er kunnen geen sancties opgelegd worden.’