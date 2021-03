PVV en Hart voor Den Haag bepleiten behoud oorlogsgraven Nieuw Eykenduynen

PVV-fractievoorzitter Sebastian Kruis is niet te spreken over de herinrichting van begraafplaats Nieuw Eykenduynen. Het AD berichtte dat ze mogelijk oorlogsgraven gaat ruimen in het kader van een herinrichting, daarmee moet er ruimte komen voor islamitische graven. De PVV wil dat de gemeente hier een stokje voor steekt.

‘We hebben het hier over graven van helden die het allergrootste offer voor ons land en voor onze vrijheid hebben gebracht. Het is onacceptabel dat we die na 75 jaar opeens zouden gaan opgraven om een islamitische begraafplaats te realiseren. Als er één groep is die eeuwige grafrust verdient, dan zijn het onze oorlogsslachtoffers’, zegt Kruis.

De PVV wil nu van het stadsbestuur weten of ze in gesprek wil gaan met uitvaartorganisatie Yarden over het behoud van de oorlogsgraven in de huidige vorm en op de huidige locatie.

Oorlogsgraven ruimen voor islamitische begraafplaats? Geen denken aan! Respectloos en oneervol dat hier überhaupt over wordt nagedacht. Als er één groep eeuwige grafrust verdient dan zijn het wel onze oorlogsslachtoffers. Raadsvragen van @SebastianKruis https://t.co/Vt7eVuDX9N — Haagse PVV (@HaagsePVV) March 23, 2021

Ook Hart voor Den Haag is tegen het voornemen om de graven te ruimen. ‘Het ruimen van graven van hen die vielen voor onze vrijheid is onacceptabel’, vindt Richard de Mos. ‘Terwijl het stadsbestuur heeft toegezegd aan de slag te gaan met ons voorstel om te komen tot een Nationaal Ereveld Den Haag, worden hier graven geruimd van hen die vielen voor onze vrijheid of van hen die slachtoffer werden van gruwelen van het naziregime. En is onacceptabel’