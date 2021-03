Ruim 2.100 auto-inbraken in Den Haag

In Den Haag is in 2020 in 2.155 auto’s ingebroken, dat zijn er 307 meer dan een haar eerder. Den Haag kent daarmee de grootste stijging in de provincie Zuid-Holland. Dat blijkt uit politiecijfers van adviesbureau Independer. In Amsterdam (6.040), Rotterdam (3.973) en Utrecht (3.971) was sprake van meer auto-inbraken.

Waar het aantal auto-inbraken in onze provincie steeg is er over heel Nederland een daling zichtbaar. Vermoedelijke oorzaak daarvan zijn de coronamaatregelen. Zo nam het aantal inbraken in auto’s tijdens de eerste lockdown in 2020 af met gemiddeld 16,7 procent, terwijl in januari en februari het aantal incidenten juist steeg met respectievelijk 7,7 procent en 12,8 procent ten opzichte van een jaar eerder. Na de eerste lockdown nam het aantal auto-inbraken weer toe. In de maanden juli tot en met september werden namelijk gemiddeld 9,1 procent meer incidenten gemeld dan in 2019.

Ook tijdens de huidige lockdown gaan auto-inbrekers minder vaak op pad. Van oktober 2020 tot en met februari 2021 werd er in heel Nederland gemiddeld 28,7 procent minder vaak ingebroken in auto’s ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Deze trend is ook zichtbaar in Den Haag, tijdens de lockdown was er sprake van een daling van 32 en een stijging van 402 auto-inbraken buiten de lockdownperiode.