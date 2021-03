Go Sharing: ‘Er zijn wel deelscooters beschikbaar in Schilderswijk en Escamp’

Astrid hoopt snel weer fysiek les te geven: ‘Sommige studenten nog nooit live gezien’

Als de besmettingscijfers de komende tijd minder worden, mogen hogescholen en universiteiten vanaf 26 april weer één dag in de week fysiek lesgeven aan studenten. ‘Ik werd er blij van, maar het wordt lastig om alles op één dag gepland te krijgen, dat wordt heel complex’, vertelt Astrid Vandendaele, docent aan de masteropleiding Journalistiek en Nieuwe Media aan de Universiteit Leiden.

Vandendaele is van origine Vlaams en werkt nog maar een jaar in Nederland. Een hele gekke gewaarwording. ‘Ik ken al hun woonkamers, maar er zijn studenten die ik nog nooit live heb gezien. Ook sommige collega’s heb ik nog nooit gezien. Dat is heel jammer.’

Om alles logistiek te regelen op de universiteit wordt nog een hele klus: ‘Studenten hebben een heel gemengd lessenpakket. En we hebben maar een paar weken om het georganiseerd te krijgen’. Toch hoopt de docente op een soort hybride vorm van lesgeven. ‘Als het één dag in de week is, dan vind ik dat we dat moeten proberen.’

Sneltesten

Daarbij is het echt nog onzeker of het gaat lukken om weer fysiek les te geven vanaf 26 april. Tijdens de persconferentie van dinsdag zeiden demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge dat de besmettingscijfers echt omlaag moeten. Daarnaast moet een universiteit zelf sneltesten regelen. ‘In hoeverre gaat de universiteit daar verantwoordelijkheid voor hebben? Dat is nog niet duidelijk’, zeg Vandendaele in het radioprogramma Haags Bakkie.

Voor studenten zou het goed zijn om weer naar de universiteit te kunnen, vertelt Lianne Deunhouwer, student journalistiek en stagiair bij Den Haag FM. ‘Er waren dagen dat ik het vervloekte als ik om negen uur in Leiden moest zijn, maar nu zou ik er wel wat voor geven.’ Lianne is nu bezig met afstuderen, maar miste vorig jaar ook echt de dynamiek. ‘Het gevoel dat je samen iets aan het doen bent. Het werkte demotiverend om dat niet meer te hebben, want je voelt je disconnected van waar je mee bezig bent.’

Uiteraard mist ze de gezelligheid ook. ‘We hadden nog studiereis gepland, want je wilt het ook leuk afsluiten. Hopelijk kunnen we dat over een paar maanden alsnog doen.’

Niet makkelijk

Vandendaele merkt ook dat studenten meer behoefte hebben aan contact. ‘Vorig jaar hadden we nog een ‘can do spirit’, we slaan ons er wel doorheen.’ Nu hoort de docent steeds vaker dat studenten het moeilijk hebben. ‘Het is een feit dat het niet makkelijk is.’

Lianne: ‘Ik heb niet heel lang online les hoeven volgen, maar heb veel respect voor de mensen die dat wel moeten. Ik weet niet of ik dat lang zou volhouden’.

