Beau (27) is toegelaten tot Amerikaanse muziekopleiding: ‘Oud-studenten wonnen Oscars en Grammy’s’

Voor Beau Schaepman (27) komt een droom uit: hij is toegelaten tot de prestigieuze Berklee College of Music in Valencia. Het is niet de minste opleiding. Oud-studenten wonnen Amerikaanse prijzen zoals Oscars, Emmy’s, Grammy’s en Tony’s. ‘Het is een kans die niet voor veel mensen is weggelegd’, vertelt Beau.

Zijn liefde voor muziek heeft Beau van huis uit meegekregen. Na een voetbalblessure begon bij op zijn veertiende meer met muziek te doen. ‘Ik merkte dat ik geïnteresseerd was in muziek en de noten. Als je iets moois kan maken met één instrument, dan laat je een instrument spreken’, vertelt Beau gepassioneerd. ‘Ik ben muzikaal breed opgevoed met verschillende stijlen zoals oude funk, hiphop, jazz en pop.’

Beau studeerde Music Design for games and interaction aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Afgelopen jaren was hij druk met dj’en en produceren, voornamelijk elektronische muziek. Maar hij merkte dat zijn hart echt sneller ging kloppen van filmmuziek. In 2018 won hij als student zelfs al een Buma Award voor ‘beste muziek in trailers’ voor de CinemAsia Amsterdam festivaltrailer 2017.

Daarna kreeg hij veel aandacht vanuit de filmwereld. En om er zijn carrière van te kunnen maken besloot Beau nog een studie te doen. ‘Ik heb best veel gevoel voor film en scenario, maar voordat ik de grote stap wil zetten moet ik een soort student worden bij een grote meester. Zo kan ik de kneepjes van het vak leren.’ Want zonder Master-opleiding of kennis van orkestratie of arrangeren word je bijna niet meer aangenomen, vertelt Beau. Dus zocht hij naar de topscholen van de wereld en kwam hij uit bij het Amerikaanse Berklee College. ‘Ik dacht, ik ga me gewoon aanmelden, ik heb niks te verliezen.’

Om toegelaten te worden moest Beau heel wat doen. ‘Ik was drie maanden fulltime bezig voordat ik me had aangemeld.’ Beau moest allemaal muziek opsturen en een motivatie. Daarnaast ook alvast even een voorstel voor een scriptie bedenken en toetsen maken. ‘Ik heb drie composities gemaakt en drie partituren geschreven, dan moet je alle noten en het tempo op papier noteren.’

Opleiding kost tienduizenden euro’s

En nu is al het harde werk beloond en is hij toegelaten tot Berklee. Maar een Amerikaanse opleiding kost bakken met geld. ‘Het ligt een beetje aan de dollarkoers, maar ik verwacht 42.000 euro per jaar. Een hele hoop geld.’ Beau hoopt nog wat support te krijgen van beurzen, want zo gaat dat bij Amerikaanse opleidingen. Maar dan is hij er nog niet. Daarom is hij daarnaast een crowdfundingsactie begonnen. ‘Dan zie je maar weer, dat studeren aan een Amerikaans instituut is echt voor de rijken.’

Inmiddels is er 4.000 euro binnen. ‘Ik ben blij met hoeveel al is gedoneerd.’ Beau hoopt sowieso 10.000 euro binnen te halen. ‘Maar eigenlijk heb ik veel meer nodig.’ Niet alleen de opleiding is duur, hij moet ook nog ergens wonen en eten. ‘Ik heb een heel budget gemaakt, want ik moet ook apparatuur aanschaffen.’ Beginnende muzikanten proberen soms nog gratis software uit, maar als je aan zo’n belangrijke opleiding begint kan je daar niet mee aankomen, vertelt Beau. ‘Want je gaat ook samenwerken met grotere studio’s en componisten.’

In augustus vertrekt Beau naar Spanje, maar eerst hoopt hij nog op te treden. ‘Ik heb nog wat festivalletjes staan, áls die doorgaan.’ Daarna begint zijn grote avontuur in Valencia. En als je afgestudeerd bent? ‘Ik hoop naar Amerika of Japan. Mijn droom is om muziek te maken voor films, games en anime (Japanse animatie red.).’ Daarvoor leert Beau nu al Japans. ‘Ik probeer mijn kansen zoveel mogelijk te grijpen.’

Zwaar wordt het wel, denkt hij. ‘Het is het hoogste niveau dat er is. Ik denk dat ik ook echt wel mijn m’n tenen ga lopen. Maar het gaat heel leerzaam zijn. Zolang je je oncomfortabel voelt in zo’n situatie, dan ga je groeien.’