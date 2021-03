Binnenhof en Plein ontruimd na bommelding

Het Binnenhof is donderdagmiddag ontruimd na een bommelding. Ook het Plein in Den Haag is ontruimd. Het gebouw van de Tweede Kamer is afgesloten.

Verslaggevers die bij de Stadhouderskamer stonden te wachten op de nieuwe verkenners, werden van het Binnenhof weggestuurd. Het Plein voor het Tweede Kamergebouw is eveneens ontruimd, meldt mediapartner Omroep West.

Rond 18.00 uur was het gebied weer door de politie vrijgegeven.