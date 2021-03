Go Sharing: ‘Er zijn wel deelscooters beschikbaar in Schilderswijk en Escamp’

Deelscooteraanbieder Go Sharing herkent zich niet in de zorgen van de Partij van de Arbeid dat er geen deelscooters meer beschikbaar zouden zijn in de Schilderswijk en Escamp. Volgens het bedrijf gaat het om een misverstand dat ontstaan is na tijdelijke verwijdering van de scooters na de avondklokrellen.

Partij van de Arbeid-raadslid Janneke Holman uitte 19 maart haar zorgen. Volgens haar zouden deelscooters verdwijnen uit de Schilderswijk en Escamp, twee wijken die volgens Holman al kampen met ‘vervoersarmoede’. Zo schrijft ze: ‘Wij stellen onze publieke ruimte beschikbaar voor bedrijven om geld te verdienen, met de nodige overlast van dien, maar zij kunnen van het ene op het a ndere moment hele wijken schrappen’.

Donderdag reageert Go Sharing, een van de aanbieders van deelscooters in de stad, op de zorgen van Holman. Volgens hen is er verwarring ontstaan. ‘In de aanloop naar de jaarwisseling hebben we wat scooters verwijderd om de schade tot minimum te beperken’, aldus Robert Gjini, Regio Manager West bij Go Sharing. Gjini claimt dat op 1 januari de scooters weer beschikbaar waren in de gehele stad. ‘Het was een succesvolle operatie.’

Tijdelijke stop na rellen

De avondklokrellen eind januari overrompelden het deelscooterbedrijf. Zij zagen toen vijf scooters in vlammen opgaan. De totale schade hangt rond de twintigduizend euro. We hebben toen de scooters verwijderd en het servicegebied tijdelijk uitgezet’, legt Gjini uit. ‘We zijn toen de veiligheid gaan monitoren.’

Na dat onderzoek is de toegankelijkheid van deelscooters in de Schilderswijk en Escamp weer stapsgewijs opgezet, aldus Gjini. Sinds eind februari is het aanbod van Go Sharing-scooters volgens Gjini weer als vanouds. ‘Wij willen er zijn voor iedereen’, aldus Gjini.

Felyx

Felyx, een andere aanbieder van deelscooters, heeft nog niet gereageerd op vragen van Den Haag FM. Go Sharing heeft geprobeerd contact te zoeken met de Partij van de Arbeid, vooralsnog zonder resultaat. ‘Ik ben te allen tijde te bereiken, dus ik hoop dat daar nog een reactie op’, besluit Gjini.

Janneke Holman reageerde donderdagmiddag via Twitter nog niets van Go Sharing vernomen te hebben.