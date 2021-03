‘Maak alle geheime informatie over mislukt Haags banenproject openbaar’

Alle geheime informatie over het mislukte banenproject de Energieacademie in Den Haag moet openbaar worden. Dat vindt Hart voor Den Haag/Groep de Mos. De partij heeft een brief aan het college van burgemeester en wethouders geschreven waarin het stadsbestuur wordt opgeroepen om het dossier te publiceren, schrijft mediapartner Omroep West. ‘Wij moeten onze controlerende taak kunnen uitoefenen’, zegt raadslid Ralf Sluijs van Hart voor Den Haag.

De gemeenteraad had in een motie om het gemeentelijke dossier van de Energieacademie gevraagd, omdat de raadsleden wethouder Bert van Alphen (GroenLinks) verwijten dat hij warrige en gebrekkige informatie geeft over de situatie bij het noodlijdende banenproject. Om licht in de duisternis te scheppen, wil de raad zelf over het dossier beschikken.

Dit weekend werd duidelijk dat de informatie grotendeels geheim blijft. Een aantal rapporten, een projectvoorstel en de subsidieaanvragen en -toekenningen zijn wel op de site van de gemeente gepubliceerd. Maar bijvoorbeeld mails en appjes tussen wethouders, ambtenaren en voormalige bestuursleden en medewerkers blijven geheim. Deze zijn alleen door raadsleden onder stikte geheimhouding te bekijken. Zij mogen er dus niet in de openbaarheid over spreken of debatteren.

Oneens

Dat is tegen het zere been van Hart voor Den Haag. ‘Wij zijn het hier volstrekt mee oneens’, zeggen de raadsleden Ralf Sluijs en Janice Roopram. ‘Het zijn juist deze stukken en conversaties die een helder beeld kunnen schetsen van de cultuur binnen het stadhuis en de Energieacademie die wellicht ook ten grondslag ligt aan het mislukken van het project. Daarin moeten raad én journalistiek, zonder angst voor gerechtelijke stappen, hun controlerende werk kunnen doen.’

Maar Van Alpen zegt dat hij niet over één nacht ijs gegaan bij zijn beslissing over het dossier. Het vrijgeven van mailwisselingen en appverkeer aan de gemeenteraad kan het gevoel van veiligheid op het stadhuis en daarbuiten ‘onaanvaardbaar aantasten’. Toch geeft hij de raad de beschikking over het dossier – zij het onder geheimhouding – omdat er sprake is van een uitzonderlijke situatie. Bovendien is hij ongelukkig met de eis van de raad om het dossier vrij te geven, omdat hij vindt dat de raad de uitkomsten van een onafhankelijk onderzoek dat is ingesteld had moeten afwachten.

Trucs

Maar daar wil Sluijs niets van weten. ‘Die trucs kennen we zo langzamerhand wel’, zegt hij. ‘Met het onderzoek koopt het college tijd, na afronding krijgt de raad vervolgens een nietszeggende brief, verdwijnt het rapport in de kluis en glijdt wethouder Van Alphen geruisloos zijn pensioen in. Daarom willen we nu dat alles openbaar wordt zodat wij ons eigen oordeel kunnen vellen over de gang van zaken. Dat is ook de strekking van de aangenomen motie en het hoeft het lopende onderzoek verder geenszins in de weg te staan.’

Hart voor Den Haag/Groep de Mos wil dat het college de stukken binnen een week openbaar maakt. Gebeurt dat niet, dan doet de partij een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur en dient een Wob-verzoek in om de stukken op die manier openbaar te maken.

De Energieacademie moest in twee jaar tijd 560 kwetsbare jongeren en bijstandsgerechtigden aan het werk helpen door ze een vak te leren. Hiervoor maakte de gemeente 1,2 miljoen euro vrij. Maar een jaar na de opening is het geld op en zijn slechts zeventien mensen aan een baan geholpen. Een faillissement lijkt onvermijdelijk. Ondertussen klinken er verwijten van mismanagement, belangenverstrengeling en zelfverrijking van bestuurders en medewerkers. Ook wethouder Van Alphen is flink onder vuur komen te liggen, omdat hij de gemeenteraad onvoldoende informatie zou geven en hij de rol van de gemeente kleiner maakt dan hij daadwerkelijk is. Een diepgravend en onafhankelijk onderzoek moet boven tafel krijgen wat er mis ging en of er sprake is geweest van fraude of andere strafbare feiten.