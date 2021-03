Go Sharing: ‘Er zijn wel deelscooters beschikbaar in Schilderswijk en Escamp’

‘Overname aandelen ADO nog niet rond’

De geruchten dat United Vansen (UVS), de Chinese grootaandeelhouder van ADO Den Haag, akkoord zou zijn met Cosinus Group Capital Partners, zijn volgens bronnen rond de club niet waar. Ingewijden melden aan mediapartner Omroep West dat UVS nog altijd om de tafel zit met de Amerikaanse Otium Group.

Twee weken geleden werd bekend dat United Vansen haar aandelen van ADO Den Haag wil verkopen. Het Chinese sportmarketingbedrijf loopt meerdere betalingstermijnen achter waardoor de Haagse voetbalclub direct in financiële problemen is gekomen. De Zwitserse investeringsmaatschappij Cosinus meldde zich voor overname van de aandelen, maar kwam er volgens de ingewijden (nog) niet uit.

Dezelfde bronnen melden aan Omroep West dat UVS al in een eerder stadium (september 2020) in contact is gekomen met Otium Group uit de Verenigde Staten. Er zou zelfs al sprake zijn van een principe-akkoord voor overname. Daarna bleek dat UVS meermaals niet aan de betalingsverplichtingen naar ADO had voldaan. UVS en Otium zouden nu overleg voeren over de prijs van de aandelen en over wie de nog openstaande betalingen (naar verluid rond de twee miljoen euro) aan ADO voor zijn rekening moet nemen.

Hoe de onderhandelingen verlopen en wanneer de daadwerkelijke overname rond gaat komen, is nog onbekend.