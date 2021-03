PvdA en GroenLinks: maak winkels en horeca toegankelijk voor mensen in een rolstoel

De Partij van de Arbeid (PvdA) en GroenLinks willen winkels en horecagelegenheden in de stad toegankelijker maken door vanuit de gemeente gratis drempelplaten aan te bieden aan ondernemers. Volgens deze twee partijen zijn deze locaties nog niet toegankelijk voor mensen met een rolstoel, scootmobiel of rollator, omdat ze de drempel niet over komen. Door winkeliers een schuine oprijplaat te geven, willen zij dit probleem verhelpen.

‘Winkeliers en horecaondernemers kunnen sinds kort bij de gemeente terecht voor subsidie om hun zaak toegankelijker te maken. Dat is goed nieuws, maar het zou een goede stap zijn als we actief drempelplaten aan ondernemers aanbieden’, aldus PvdA-raadslid Janneke Holman.

De PvdA en GroenLinks dienen donderdag een motie in tijdens de raadsvergadering met dit plan. Vorige week debatteerde de raad in de commissie over de plannen om de stad toegankelijker te maken voor mensen met een beperking. ‘Ook één van de insprekers tijdens het debat wees hierop: hoe zoiets simpels als een drempelplaat een wereld van verschil kan maken voor iemand met een rolstoel’, vertelt GroenLinks-raadslid Erlijn Wenink. ‘Wij hebben de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat mensen met een beperking volop mee kunnen doen. Laten we dat dus ook waarmaken.’