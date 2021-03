Beau (27) is toegelaten tot Amerikaanse muziekopleiding: ‘Oud-studenten wonnen Oscars en Grammy’s’

Woonexpress in MegaStores permanent gesloten

De woonwinkel Woonexpress in de Megastores is sinds vorige week woensdag dicht. ‘We hebben de winkel in een maand leeg moeten halen’, aldus een medewerker van Woonexpress.

‘De winkel liep prima, maar de gebouwbeheerder wil het verhuren aan een andere partij’, laat een medewerker van Woonexpress weten.

Volgens De Mandemakers Groep (DMG), eigenaar van Woonexpress, was de locatie niet helemaal naar wens van Woonexpress. Toen het huurcontract afliep is besloten het contract niet te verlengen. ‘Dat was een zakelijk besluit’, laat DMG weten.

Woonexpress is wel van plan om een nieuwe locatie in Den Haag te zoeken, maar daarover is verder nog niks bekend. Volgens een van de huidige eigenaren van MegaStores, Amvest, wordt het leegstaande pand op ‘korte termijn vooralsnog niet ingevuld’.

Woningen bij MegaStores

Sinds januari 2020 heeft MegaStores een nieuwe eigenaar. Het winkelcentrum in Laak is overgenomen door ontwikkelcombinatie COD en Amvest. Naast retail willen de nieuwe eigenaren ook koop- en huurwoningen realiseren.

Een woordvoerder van Amvest laat weten nog bezig te zijn met de bouwplannen. ‘Wij zitten nog in de planfase, Woonexpress is om andere redenen weggegaan’, aldus Marieke Heringa van Amvest.