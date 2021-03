Binnenkijken: het duurste en goedkoopste huis van Den Haag

De gemiddelde verkoopprijs van een Haagse woning is 355.800 euro. Dat maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek maandag bekend. Voor de één een rib uit z’n lijf, voor de ander een koopje. Wij vroegen ons daarom af: wat is het duurste en wat het goedkoopste huis dat nu te koop staat en speurden Funda af op zoek naar de twee uitersten.

Het goedkoopste huis

Het goedkoopste huis van Den Haag staat te koop voor 119.500 euro aan de Haverkamp in Mariahoeve. Het appartement op de eerste etage van een flat is 32 vierkante meter.

Het huis is inmiddels verkocht onder voorbehoud. Het huis staat sinds acht weken te koop.

Makelaardij Van Paaschen schrijft bij de advertentie: !!!WEGENS ENORME BELANGSTELLING MAKEN WIJ GEEN NIEUWE AFSPRAKEN VOOR BEZICHTIGINGEN MEER!!!

Foto’s: screenshots Funda (Makelaardij Van Paaschen)

Het duurste huis

Het duurste huis van Den Haag staat in de wijk Van Stolkpark en Scheveningse bosjes te koop voor 4.800.00 euro. De witte villa is 402 vierkante meter en heeft in totaal tien kamers (zeven slaapkamers), 4 badkamers, een zwembad, sauna, stoomcabine en een lift. Het huis in de villawijk staat sinds acht weken te koop.

Om het huis zo luxe te maken hebben de huidige eigenaren drie jaar gerenoveerd. ‘Op enig moment stonden alleen de buitenmuren nog overeind.’

Maar dan heb je ook wat, volgens de advertentie: ‘De topverdieping biedt een vierde slaapkamer met badkamer. Mede dankzij de drie overige kamers op deze verdieping zijn de mogelijkheden legio: een appartement voor een nanny, gastenverblijf, studeerkamer, bibliotheek, hobbyruimte – net wat u wilt. Dankzij charmante, originele oeil de boeuf-ramen en dakkapellen valt ook hier het licht heerlijk binnen. De afwerking van de villa is van een subliem niveau’.

Voor wie zich afvraag wat een ‘oeil de boeuf’ is: het is een klein rond, ovaal of achthoekig raam. Letterlijk betekent het ‘ossenoog’, maar het wordt ook wel oculus genoemd.

Foto’s: Screenshots Funda (Hulstkamp Makelaars)