Groen, groener, groenst: Den Haag zet volop in op meer groene daken

De gemeente gaat meer groene daken aanleggen. Het voorstel van de Partij voor de Dieren hierover is aangenomen door de gemeenteraad. Dat betekent dat bij bepaalde nieuwbouw het verplicht wordt om duurzame maatregelen te nemen, zoals groene daken. Ook gaat de gemeente de daken op eigen gebouwen vergroenen. Particulieren kunnen subsidie krijgen voor een groen dak.

Volgens de partij zijn veel wijken nog versteend, zoals de Schilderswijk en Transvaal. Die wijken zullen meer aandacht krijgen. ‘Veel mensen weten niet waar ze moeten beginnen, of dat ze een subsidie kunnen krijgen. We scheppen nu meer duidelijkheid en gaan zorgen dat er meer groene daken in Den Haag komen’, zegt Robert Barker van de Partij voor de Dieren.

Bij nieuwbouw hoger dan 25 meter wordt ‘natuurinclusief bouwen’ verplicht. Ook gaat de gemeente in gesprek met woningcorporaties om ze te helpen bij het vergroenen van hun daken. ‘Met die voorstel draagt iedereen een steentje bij aan het vergroenen en verduurzamen van de stad’, aldus Barker.

Museon en World Forum

Volgens hem begint dat bij de gemeente zelf. De komende jaren krijgen gemeentelijke gebouwen zoals stadsdeelkantoren, wijkcentra en sporthallen een groen dak.

Op verschillende plekken in de stad zijn al groene daken, zo zijn het Museon en het World Forum al bedekt met groen.