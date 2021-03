Herman Tjeenk Willink, Arjen Dubbelaar en Peter Bos in Spuigasten

In het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM wordt zaterdagochtend onder andere aandacht besteed aan de formatie, cultuurcomplex Amare en de financiering van politieke partijen.

Het begon met een positieve testuitslag en eindigde met twee nieuwe verkenners. De gebeurtenissen volgden elkaar donderdag razendsnel op en rond het middaguur was de conclusie dat de verkenning van de formatie van een nieuw kabinet in de knop was gebroken. De vraag is nu hoe de formatie weer wordt opgestart, want het vertrouwen van een aantal partijen is geschaad. Maar ‘wie met wie?’ is niet de enige vraag die op tafel ligt.

Sterker nog, minister van Staat, Herman Tjeenk Willink (PvdA), vindt dat dit niet de eerste vraag zou mogen zijn. Willink heeft een zeer lange ervaring met formaties. Hij was als secretaris al in 1972 betrokken bij de vorming van het kabinet-Den Uyl en hij is vier keer informateur geweest, ook nog in 2017. Die laatste keer hielp hij mee aan de totstandkoming van het derde kabinet-Rutte. In Spuigasten geeft Tjeenk Willink adviezen voor de formatie van een nieuw kabinet.

Een raadsenquête naar de bouw van het Haagse cultuurpaleis Amare is een grote stap dichterbij gekomen. De gemeenteraad gaat een zogeheten vooronderzoek instellen om te kijken welke vragen dan aan de orde moeten komen. De raadsleden Arjen Dubbelaar (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) en Peter Bos (Haagse Stadspartij) zijn in Spuigasten te gast over deze kwestie. Ook spreken zij over het feit dat politieke partijen in de Haagse gemeenteraad voortaan elk jaar hun partij- en campagnebudgetten openbaar moeten maken.

Spuigasten

Spuigasten is een wekelijks actueel politiek radioprogramma van Den Haag FM. Elke zaterdag van 11.00 tot 12.00 uur ontvangt Ivar Lingen zijn gasten in Studio B. Volg het live op de radio via Den Haag FM of via Den Haag TV (Ziggo-kanaal 40). Door de coronamaatregelen is het voorlopig niet mogelijk om langs te komen in de centrale bibliotheek aan het Spui.

