Je huis isoleren of zonnepanelen op je dak: gemeente koopt materiaal in voor huiseigenaren

Wil jij je huis verduurzamen, maar weet je niet waar je moet beginnen? Of vind je het veel te duur? Dan kan je bij de gemeente aankloppen. Den Haag koopt isolatiemateriaal, isolatieglas en zonnepanelen gezamenlijk in voor een scherpe prijs.

‘Bij veel mensen staat het huis duurzamer maken wel op hun lijstje, maar het komt er meestal pas van bij verhuizen, verbouwen of als er een gezamenlijke inkoop mogelijk is’, aldus wethouder Liesbeth van Tongeren (Duurzaamheid en Energietransitie). ‘Ander voordeel van een inkoopactie is dat je weet dat je goede spullen krijgt voor een redelijke prijs.’

De actie is nu nog bedoeld voor mensen met een zogeheten ‘grondgebonden’ woning. Later dit jaar komt er nog een inkoopactie voor appartementen en VvE’s. De gemeente werkt hiervoor samen met het bedrijf ‘Winst uit je Woning’.

Appartementen en VvE’s

Iedereen die nu in aanmerking komt krijgt de komende weken een brief, schrijft de gemeente. Na aanmelding krijgen huiseigenaren een offerte en advies over spouwmuurisolatie, vloerisolatie of isolatieglas, hybride warmtepompen, zonnepanelen of het laten afstellen van de cv-ketel en installatie, zodat deze efficiënter werkt.

