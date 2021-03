Je huis isoleren of zonnepanelen op je dak: gemeente koopt materiaal in voor huiseigenaren

John van Zweden over verkoop ADO: ‘Het kan alleen maar beter worden dan nu’

Er bestaat nog veel onzekerheid rondom de voorgenomen verkoop van ADO Den Haag. Zo meldde het AD dat er akkoord zou zijn bereikt met het Zwitserse investeringsbedrijf Cosinus Group Capital Partners, maar lieten ingewijden aan mediapartner Omroep West een tegengesteld geluid horen. Supporter John van Zweden schoof gisteren aan bij Den Haag FM op de ochtend van een dag vol wisselende berichten.

Uitvoerend partner van Cosinus Capital en initiatiefnemer voor de overname Anthony Rothengatter wordt vooralsnog gezien als een grote onbekende. Van Zweden: ‘Online kan je niet veel over hem vinden, behalve dat hij twee keer persoonlijk failliet is gegaan. Ik vind het wel raar dat je niet op het internet te vinden bent als je zo’n behoorlijk bedrijf hebt. Dat baart me een heel klein beetje zorgen.’

Ook de Amerikaanse Otium Group is nog steeds een serieuze partij om rekening mee te houden, zegt Van Zweden naar aanleiding van een gesprek met de initiatiefnemer. ‘Als ik de Amerikaan moet geloven, was hij het die op de bestuurdersstoel zat. De vraag is alleen hoe dat in Den Haag ontvangen gaat worden. Ze hebben pontificaal het Ajax-logo op hun website staan, daar word je hier niet blij van.’

Trouwe sponsoren

Als het gaat om de waarde van de voetbalclub, schat Van Zweden die niet zo hoog in. ‘Ik denk nog steeds dat ADO nul euro waard is, zeker met de huidige schuld. Er staat geen enkele speler van waarde, behalve misschien Koopmans en Van Ewijk, maar zijn contract loopt nog maar een jaar door, daar kan je de hoofdprijs niet voor vragen. Met andere woorden, je hebt een club met een hoop ellende waar geen sponsor binnenkomt. De sponsoren die er zitten zijn trouw; niemand laat ADO op dit moment in de steek en dat vind ik hartstikke mooi, maar het is gewoon moeilijk om grote bedrijven aan te trekken.’

Dat het Chinese United Vansen überhaupt in ADO heeft geïnvesteerd vindt Van Zweden al moeilijk te begrijpen. ‘Ik snap niet waarom je ADO koopt als je geen supporter bent. Misschien omdat Den Haag als stad tot de verbeelding spreekt, iets anders kan ik me eigenlijk niet voorstellen.’

‘Het kan alleen maar beter’

Waar Van Zweden zich eerder negatief kon uitlaten over de Chinese eigenaar van ADO, heeft hij nu een wat gematigder standpunt ingenomen. ‘Ik vond het eerst maar een raar mannetje, als je het er bij de eerste betaling al bij laat zitten, ben je in mijn ogen een clown’, zegt hij. ‘Maar bij nader inzien denk ik dat hij gewoon iets heeft gedaan waar hij achteraf spijt van heeft. Hij komt in een nieuwe stad waar hij de cultuur niet kent en dan kan je hem eruit pesten, of je kan kijken of je iets voor de club kan betekenen.’

Desondanks juicht Van Zweden de verkoop toe. ‘Wie de club ook koopt, het kan alleen maar beter zijn dan wat er nu gebeurt.’