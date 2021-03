Je huis isoleren of zonnepanelen op je dak: gemeente koopt materiaal in voor huiseigenaren

Judith Klokkenburg (CU/SGP) volgt Pieter Grinwis op die naar Binnenhof vertrekt

Na zeven jaar verlaat Pieter Grinwis (41) van ChristenUnie/SGP de Haagse gemeenteraad voor de Tweede Kamer. Grinwis is de nummer vijf op de kandidatenlijst van de ChristenUnie. Hij wordt 31 maart beëdigd als Kamerlid. Judith Klokkenburg (36) volgt Grinwis op in de raad.

‘Het was me een eer en genoegen onze mooie stad en haar inwoners te mogen dienen als raadslid, met dezelfde inzet en vreugde hoop ik mij nu te gaan inzetten voor het hele land als Kamerlid’, aldus Grinwis.

Klokkenburg was bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 de nummer twee op de Haagse lijst en sindsdien fractievertegenwoordiger. Ze woont in Leyenburg en is het eerste vrouwelijke raadslid namens ChristenUnie/SGP in de Haagse raad.

‘Ik sta middenin de samenleving’

‘Het is een eer om in de Haagse gemeenteraad de stad en haar inwoners te vertegenwoordigen. Als inwoner van Leyenburg en moeder van vier kinderen sta in middenin de samenleving. Ik zie hoe de leefbaarheid onder druk is komen te staan door verkamering, hoe belangrijk het is om het groen in de stad te koesteren en hoe maatregelen die verkocht worden onder het kopje ‘efficiency’ leiden tot minder goede ondersteuning en zorg voor mensen in een kwetsbare positie’, zegt Klokkenburg.

‘Judith is vanaf 2014 de kurk waar de fractie op drijft. Haar nuchterheid en standvastigheid helpt haar om gemakkelijk overeind te blijven in de turbulente Haagse gemeenteraad. Ze is niet snel onder de indruk van een boze wethouder of blazend raadslid. Het christelijk-sociale geluid is bij haar in goede handen’, aldus haar voorganger.

LEES OOK: Deze Hagenaars gaan de Tweede Kamer in (en deze net niet)