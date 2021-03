Marjanne plukt de vruchten van haar eigen ecosysteem; ‘Heb geen zin om naar Mars te verhuizen dus help ik de aarde een handje’

Marjanne uit Moerwijk heeft besloten om moeder natuur een handje te helpen; ze hergebruikt jaarlijks maar liefst honderden liters afval met haar eigen ecosysteem op het balkon. Zo plukt ze letterlijk de vruchten van haar circulaire systeem, zoals ze het zelf noemt.

‘In de natuur zelf bestaat afval niet’, zegt Marjanne. ‘Alles wordt als het ware hergebruikt in een cirkel, een circulair systeem. Denk aan afgevallen bladeren die uiteindelijk bomen weer helpen groeien. Zo werkt dat ook op mijn balkon; mijn gft-afval wordt tot compost verwerkt in wormenbakken hier en zo weer opgegeten door de planten die hier zijn.’

Marjanne zou het liefst geen afval meer zien bestaan in de wereld. ‘Hoe we nu al die plastic bergen hebben en al die ellende, dat komt doordat wij zo snel dingen weggooien. Als we meer naar de maatstaven van de Aarde zouden willen leven, zouden we meer van dat afval terecht moeten laten komen in een circulaire kringloop.’