Scheveningers zorgen voor terugkeer van vlag op vuurtoren

Bijna een jaar heeft er geen vlag in top gehangen van de vuurtoren op Scheveningen. Voorheen werd standaard op ‘vlagdagen’ een vlag gehesen, maar op Koningsdag 2020 bleek deze te ontbreken. Dankzij een groep betrokken Scheveningers keert de vlag binnenkort weer terug in de top van de vuurtoren. ‘Met een clubje besloten we dat we er iets aan moesten doen’, zegt Scheveninger Roos Padmos. ‘Er hoort gewoon een vlag op de vuurtoren.’

Na de renovatie van de vuurtoren bleek de mast, tot verbazing van Scheveningers, te zijn verdwenen. Daarop besloot Padmos uit te zoeken wat de mogelijkheden zouden zijn voor een terugkeer van de vlag. Die mogelijkheid kwam er na het aanvragen van een vergunning en het vinden van vrijwilligers die er zorg dragen voor het op tijd inhangen van een vlag en deze ook weer op tijd weghaalt.

‘We hebben een vergunning ervoor aangevraagd en gekregen. Met heel veel mails en contact met Rijkswaterstaat hebben we het uiteindelijk voor elkaar gekregen dat de mast nu terugkomt’, vertelt Padmos. ‘Het kostte wat geld en energie, sommige vrijwilligers hebben écht veel mails hierover moeten sturen, maar het is gelukt.’

De installatie van de vlaggenmast en de bevestigingsbeugel staan op korte termijn gepland, zodat er snel weer een vlag zal zijn op de vuurtoren. ‘We hopen dat er op Koningsdag of met Dodenherdenking weer een vlag kunnen hijsen. Dat moet lukken. Ze zijn nu bezig met de laatste stappen om dat mogelijk te maken.’

