Tess Merlot brengt Frankrijk in huis met livestreamconcert: ‘We willen er iets speciaals van maken’

‘Als wij niet naar Frankrijk kunnen, halen we Frankrijk wel naar hier.’ Onder dat mom werkt zangeres Tess Merlot samen met verschillende restaurants en een wijnimporteur om mensen op zaterdag 27 maart thuis te kunnen verwennen met muziek, eten uit de Franse keuken en bijpassende wijnen.

Live haar chansons ter gehore brengen zit er voor Tess nog even niet in. Om de mensen toch te kunnen verblijden met haar muziek en tegelijkertijd de horeca een hart onder de riem te steken, kwam deze samenwerking uit de bus, met als resultaat een livestreamconcert en een tafel gevuld met lekkernijen. ‘In Den Haag zitten ontzettend veel toffe Franse restaurants, ik zou het hele jaar zoet kunnen zijn met samenwerkingen.’

Kaarsjes

Tess geeft aan dat het belangrijk is om je te blijven ontwikkelen in de door corona gegroeide wereld van livestreams. ‘In het begin van de coronatijd vond iedereen het leuk, maar op een gegeven moment zien mensen hun zoveelste livestream en dan denken ze: ik ga wel weer even wat anders doen. Elke keer hetzelfde doen gaat ook knagen aan je creativiteit, dus je wilt er echt iets speciaals van maken.’

Wat je kan verwachten van de avond? ‘Op het driegangenmenu staat onder andere steak tartaar en chocolademousse en wij gaan 45 minuten Franstalige muziek spelen. Het leuke is dat we eigen werk hebben, maar ook klassieke chansons die we volledig aan hebben gepast op het menu.’

Met de actie hoopt Tess dat mensen zich een avond op vakantie wanen en hun zorgen even kunnen verzetten. ‘Ik zou gezellig de tafel dekken met kaarsjes en om half acht je tv of laptop aanzetten, wij beginnen dan met spelen. Ik hoop dat je dan in gedachten even niet in de coronatijd zit, maar in een restaurant in Frankrijk.’

