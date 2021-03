Verdachte van bommelding Binnenhof zit nog vast, voorgeleiding is maandag

De 47-jarige man uit Alphen aan den Rijn die donderdag werd aangehouden voor de bommelding bij het Binnenhof, blijft in ieder geval nog tot maandag vastzitten. Dan wordt hij voorgeleid aan de rechter-commissaris. Dat meldt mediapartner Omroep West.

Het Binnenhof en het Plein in Den Haag werden donderdag kort na 17.00 uur ontruimd vanwege een bommelding. Mensen mochten ook niet meer in of uit het gebouw van de Tweede Kamer. De recherche had al snel zicht op een verdachte, die niet veel later in zijn huis in Alphen kon worden gearresteerd.

Specialisten van de politie deden na de bommelding onderzoek, maar hebben nergens explosieven gevonden. Aan het begin van de avond werden alle afzettingen daarom weer weggehaald. De politie laat weten dat de verdachte inmiddels is verhoord, maar de woordvoerder kan vanwege het onderzoek geen extra informatie geven.