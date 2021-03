Zaterdag Live over vaccinatiebeleid

218 nieuwe coronabesmettingen in Den Haag

Tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend zijn in Den Haag 218 mensen positief getest op het coronavirus. Dat blijkt uit de nieuwe cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Landelijk zijn er 8868 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat is het hoogste aantal sinds 7 januari. Vergeleken met vrijdag gaat het om een toename van 1260.

Volgens het RIVM laten de laatste tijd meer mensen zich testen op besmetting, maar stijgt ook het percentage positieve tests onder hen. Dat wijst erop dat er daadwerkelijk meer besmettingen zijn om vast te stellen.

Ziekenhuisbezetting

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is toegenomen. Het totale aantal opgenomen patiënten met Covid-19 is nu 2238, dat zijn er 17 meer dan vrijdag, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding.