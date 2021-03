Antisemitisme aangepakt en meer aandacht voor joodse monumenten: ‘Hartstikke nodig’

Den Haag gaat antisemitisme flink aanpakken. De gemeenteraad nam een motie aan van VVD en ChristenUnie/SGP bestaande uit een actieplan met zeventien punten. ‘Een stevige aanpak is nodig, want iedereen moet vrij en veilig over straat kunnen’, aldus Judith Oudshoorn (VVD).

Jonas Poolman (22) van CIJO, de jongerenorganisatie van het CIDI, is blij met de initiatieven: ‘Het is een geweldig begin en harstikke nodig.’ Jonas zelf voelt zich niet per se onveilig. ‘Ik draag geen keppeltje’. Maar hij kent wel jongeren die zich onveilig voelen. ‘Die schreeuwen het van de daken, want je weet niet hoe mensen reageren.’

Onderwijs en sportclubs

‘Antisemitisme is nog springlevend in Den Haag’, stelt Oudshoorn. Daarom gaat ze de strijd aan met jodenhaat, te beginnen met het aanstellen van een stedelijk coördinator antisemitisme. Daarnaast moet er meer aandacht komen voor de joodse geschiedenis op scholen. Eén van de punten is: nodig alle scholen uit voor een bezoek aan een Haagse synagoge of voor de joodse stadswandeling en promoot Haagse initiatieven. Maar ook: help leraren om over de Holocaust te vertellen in de klas, en nodig bijvoorbeeld gastsprekers uit.

Er is niet alleen aandacht voor het onderwijs. In het plan staat ook dat er overlegd moet worden met sportclubs om het roepen van antisemitische leuzen harder aan te pakken. ‘Het is een breed plan. Van erfgoed en sportclubs tot aandacht voor het optreden bij demonstraties’, zegt Jonas.

Samen met @JudithOudshoorn het initiatiefvoorstel 'Waardeer Joods erfgoed, weer antisemitisme' ingediend op de 75e herdenkingsdag van de Sjoa (27-1-2020) Tijdens mijn laatste raad, aan de vooravond van Pesach, is dit voorstel aangenomen: https://t.co/m94lyZoz4Y #dankbaar #raad070 — Pieter Grinwis (@Pieter_Grinwis) March 25, 2021

Dat antisemitisme nog veel voorkomt blijkt wel uit het feit dat Jonas van jongs af aan is opgegroeid met beveiliging overal. ‘Iedereen roept: we leven in een vrij land. Maar al jaren staat er gewapende Marechaussee bij joodse scholen. Beveiligde vrijheid noem ik dat.’

Antisemitisme zorgt er ook voor dat er veel verborgenheid is in de gemeenschap. ‘Mensen dragen geen keppeltjes en we doen meer achter gesloten deuren. Maar wij zijn ook gewoon Nederlanders. Dit hoort niet bij een vrij land als Nederland.’

Open Joodse Huizendag

Daarnaast komt er meer aandacht voor het joodse erfgoed in de stad en initiatieven zoals ‘Open Joodse Huizendag’, de ‘Joodse stadswandeling’ en de ‘Joodse Geschiedenis Rondvaart’. ‘Er is veel dat ons herinnert aan een rijk joods verleden. Dat moeten we koesteren. Het vele joodse erfgoed dat onze stad rijk is, is veel te onbekend en verdient herwaardering’, aldus Pieter Grinwis (CU/SGP).

‘Door heel Den Haag staan bijzondere monumenten die herinneren aan wat er toen allemaal is gebeurd. Dat kan jongeren leren hoe dichtbij het allemaal gebeurde’, denkt Jonas.

Jongerenorganisatie

Jongerenorganisatie CIJO zet zich in voor Joodse jongeren en strijdt tegen antisemitisme. En dat betekent vooral: veel praten. ‘We willen dat groepen met elkaar in contact komen.’ Zo is het CIJO ze nu bezig met een videoproject over stereotypering onder Joodse jongeren. ‘We stellen vragen die mensen niet durven stellen.’ En ze praten met de media. ‘We hebben al eens een gesprek gehad met de hoofdredacteur van de NOS.’

Maar, zegt Jonas, het is niet alleen maar negatief: ‘Het gaat op heel veel vlakken goed, maar er is ernstige dreiging uit een hele kleine groep. Je weet: er kan altijd iets mis gaan.’