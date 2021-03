Oud-informateur Tjeenk Willink over Omtzigt-notitie: ‘Ik vind het redelijk onbegrijpelijk’

218 nieuwe coronabesmettingen in Den Haag

Marcel Verreck: ‘Bij Nederlands Elftal en onze regering draait het alleen maar om zielloos balbezit’

Marcel Verreck spreekt in zijn wekelijkse column in het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM zijn stadsgenoten toe. In deze column bespreekt hij het vaccinatiebeleid, ADO Den Haag, Bronovo en het Nederlands Elftal.

‘Het draait alleen maar om zielloos balbezit, net als bij onze regering, die een hoop balbezit heeft, met erkende ballen als Rutte en Hoekstra. Stilaan bezitten we wel steeds minder ballen, want door de hele vaccinatiepolonaise duurt het maar voordat de maatschappij weer open kan en de economie kan gaan draaien, dus de schatkist raakt leger en leger.’

‘En ondertussen bleef het Nederlands elftal maar arrogant breien, terwijl de slimme Turkse tegenstander zich als een containerschip in het Suezkanaal opstelde om vandaaruit met razendsnelle tegenacties vol dodelijke coronaprecisie toe te slaan.’