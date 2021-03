Oud-informateur Tjeenk Willink over Omtzigt-notitie: ‘Ik vind het redelijk onbegrijpelijk’

Minister van staat Herman Tjeenk Willink (PvdA) vindt het uitlekken van de notitie waarop CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt wordt genoemd ‘redelijk onbegrijpelijk’. Dat zei de oud-minister, die ook informateur was van het kabinet-Rutte III, zaterdag in Spuigasten op Den Haag FM.

Verkenner Kajsa Ollongren (D66) heeft deze week toen ze het Binnenhof verliet per ongeluk interne notities uit de kabinetsformatie aan de camera’s getoond. Ze had de stukken onder haar arm toen ze vertrok, omdat ze positief was getest op corona.

Op de uitvergrote foto van het ANP is onder het kopje ‘positie Omtzigt’ te lezen: ‘functie elders’. Het CDA-Kamerlid, de nummer twee op de lijst die de toeslagenaffaire boven tafel kreeg, zit nu overspannen thuis. Verder is te lezen: ‘linkse partijen hielden elkaar niet echt vast’.

Tjeenk Willink wilde geen oordeel geven over de kwestie, ‘omdat ik niet weet waar het vandaan komt’, zo zei hij in het radioprogramma. ‘Dat weet niemand.’ Volgens VVD-leider Mark Rutte is het tijdens de verkennende gesprekken niet gegaan over Omtzigt. Hij zei ook namens D66-collega Sigrid Kaag te spreken.

‘Dat je in de eerste fase ook een wat wijdere horizon neemt, en dat je ook vraagt: ‘Hoe zit dat bij jou in de fractie?’ – dat geldt voor iedereen natuurlijk – dat kan ik mij nog voorstellen. Maar het lijkt me als gespreksonderwerp een stap te snel vooruit’, zei de oud-informateur.

Volgende week debatteert de Tweede Kamer over de kwestie. Dat vindt Tjeenk Willink een goede stap. ‘Je moet dit vuiltje op de enige manier van tafel krijgen. Nu het toch gebeurd is, is het dus het beste om dat in het politieke debat te doen en daarmee af te sluiten.’

Luister hier de volledige uitzending terug