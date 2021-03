Zaterdag Live over vaccinatiebeleid

In de uitzending van Zaterdag Live van zaterdag 27 maart 2021 richt RTV Discus zich – naast de actuele en culturele zaken – in het stamtafelgesprek op het thema ‘vaccinatiebeleid covid’. Zaterdag Live is elke zaterdag te zien van 18.00 tot 20.00 uur op Den Haag TV.

Gasten aan tafel zijn: Fieke Struijk (programma manager vaccinatie GGD), Leon Janssens (programmamanager medische zorg Haaglanden Rode Kruis), Diederik Leerentveld (huisarts en lid bestuur Hadocs) en Cees Pluimgraaff (raadslid CDA).

Tot en met zondag 14 maart hebben naar schatting bijna 1,4 miljoen mensen in Nederland tenminste één coronavaccinatie ontvangen en bijna 500.000 mensen ook de tweede. De gevaccineerden zijn ingedeeld naar hun risicogroep op basis van noodzakelijkheid, leeftijd en onderliggend lijden.

De uitvoering van de vaccinaties is afhankelijk van de levering van de vaccins, de planning, inzet en niet te vergeten, de bereidwilligheid. De levering blijkt geregeld te stagneren en leidt dan ook tot een beperking in het vaccinatiebeleid. Vaccinatie-centra kunnen niet open en de mensen worden niet gevaccineerd. Ook de huisarts heeft een belangrijke rol in het vaccinatieproces. Zo’n 4 miljoen mensen moeten gevaccineerd worden door de huisarts, ook als men in zorgcentra woont.

Het doel is om zo snel mogelijk de gehele bevolking van Nederland gevaccineerd te hebben. Dit loopt volgens een strakke planning en een efficiënte lijn van doorvoering. Deze planning is erop gericht, dat we veilig, snel en ook op een duidelijk gegronde manier worden gevaccineerd. Hoe kan de bereidwilligheid voor deze nieuwe en voor ons vreemde vaccins vergroot worden?