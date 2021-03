Fatima Faïd verkozen tot lijsttrekker Haagse Stadspartij

Gemeenteraadslid Fatima Faïd is door de leden van de Haagse Stadspartij verkozen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dat heeft de partij bekendgemaakt.

Eerder deze maand werd duidelijk dat Joris Wijsmuller zich niet kandideerde voor het lijsttrekkerschap. ‘Na zes keer lijsttrekker te zijn geweest, is het mooi geweest. Op een gegeven moment is het tijd om plaats te maken aan een nieuwe generatie’, zei het gezicht van de HSP tegen Den Haag FM.

‘De Haagse Stadspartij heeft nu al 23 jaar het links-progressieve lokale geluid vertolkt. Ik ben al die jaren het gezicht geweest van de partij, maar uiteindelijk ben ik een passant. De HSP gaat ook zonder mij verder – en dat moet ook’, vertelde Wijsmuller. ‘Zolang ik blijf zitten, is er geen ruimte voor vernieuwing.’

Zo zag voorzitter Hanno van Megchelen dat ook. ‘De afgelopen tijd zijn er veel nieuwe mensen bij de partij gekomen, bijvoorbeeld jonge mensen die afgelopen zomer bij de demonstratie van Black Lives Matter op het Malieveld stonden. Als we willen laten zien dat we relevant zijn voor die generatie, dan is verjonging ook nodig.’ Volgens de voorzitter is de HSP ‘een breed platform van lokale activisten die bomen redden of voor vrouwenrechten opkomen’.

Faïd was volgens Van Megchelen dan ook een logische keuze. ‘Ze is een oude rot in de partij en voor het bestuur staat zij ook voor de voortzetting van het bestaande geluid, want ze zit al in de raad en is een lokale activiste.’ De voorzitter ziet haar dan ook als de beste kandidaat: ‘Faïd is voor ons een voor de hand liggende keuze, wij steunen haar kandidatuur.’ Dat moest ook wel, want Faïd heeft zich als enige aangemeld voor het lijsttrekkerschap.