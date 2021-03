First Aid Kit en Mariseya in De Nieuwe Van Nierop

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond onder meer verse muziek van First Aid Kit en Mariseya (foto).

Mariseya is een opkomende Haagse zangeres die met haar frisse Afropop steeds meer opvalt – zo speelt ze vanavond samen met Zuster Zonnenbloem en Imbos live een streamconcert vanuit het Paard. In de uitzending hoor je haar nieuwe single. De Zweedse zussen van First Aid Kit zijn zulke grote fans van de in 2016 overleden Canadese songwriter Leonard Cohen, dat ze en live-album hebben opgenomen met enkel Cohen-covers.

Meer nieuwe muziek is er van Ben Howard, Major Lazer & Sia, Lil Nas X, Allison Russell, Chef’ Special, TuneYards, beabadoobee en Komodo.

Tevens hoor je nieuwe Haagse songs van AAPNOOTMIES en La Loye.

De Nieuwe Van Nierop wordt elke zondagavond van 19.00 tot 20.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).