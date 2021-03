First Aid Kit en Mariseya in De Nieuwe Van Nierop

Geurmaker maakt parfum van zee, duinen en de boulevard: ‘En een heel klein beetje paardenpoep’

Helmgras, zeealsem, duinroos, den, een vleugje paardenvijg en teer. Dat zijn de geuren die geurmaker Frank Bloem combineerde voor zijn parfum Zeelucht. De bedoeling van het luchtje is dat mensen een wandeling langs de Noordzee ervaren.

Scheveningen ruikt eerst naar niets, omdat je eerst de frisheid van de wind ervaart, legt de geurmaker uit. Maar als je je concentreert, komen de geuren los. ‘Je ruikt de planten in de duinen, maar ook de geur van de vis van Simonis, van friet en van de boulevard’, legt Bloem uit op het Noorderstrand, waar het onderzoek plaatsvond. ‘En je ruikt ook een beetje paardenpoep.’ Volgens de geurmaker zijn vieze geuren een must voor een parfum. ‘Een beetje viezigheid helpt vaak goed om het niet al te zeperig te krijgen.’

Twee jaar geleden werd Frank Bloem door de Ambassade van de Noordzee gevraagd de geuren van de zee te onderzoeken. De geur van friet, wier, vis, plastic: van alles ging tijdens dit onderzoek door de neusgaten van Bloem. Dat onderzoek heeft geresulteerd in het parfum Zeelucht.

Tijdens het onderzoek werden op het Noorderstrand veertig geuren tentoongesteld.

Voor zijn onderzoek ging Frank Bloem zelfs naar de bodem van de zee. ‘Als je het luchtje net opspuit ruikt je dimethyl sulfide. Dat is eigenlijk een goede dat dieren en planten in de zee produceren. Dat is de echte zeegeur’, aldus Bloem. ‘Maar in een pot spruitjes zit het ook.’

Den Haag en de Noordzee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Benieuwd of de inwoners van de stad de geuren van de duinen en de zee herkennen? Verslaggever Bob Brinkman ging met het flesje parfum de Spuistraat in en vroeg het de Hagenaar op de man af.