Skaters op Spuiplein mogen meepraten over herinrichting

Iedereen die wel eens naar het stadhuis is geweest, kent het geluid van de skateboards op het grijze natuursteen van het Spuiplein. Volgens skaters een paradijs om je trucs op te oefenen, voor anderen een bron van ergernis. Toch wordt er nu van verschillende kanten ingezet op participatie van skaters bij de herinrichting van het Spuiplein en het gebied rond het stadhuis.

Platform STAD heeft al eerder twee stadsgesprekken georganiseerd voor direct betrokkenen van de herinrichting, maar daarin was de skatersgroep nog niet echt vertegenwoordigd. Voor het volgende stadsgesprek van de klankbordgroep op 13 april wordt wel gehoopt op meer participatie van de skaters. “We proberen een plek te geven aan iedereen die mee wil praten over de inrichting van het Spuiplein”, zegt directeur Jooske Baris van Platform STAD. “Ik vind het ook belangrijk dat iedereen de gelegenheid krijgt om z’n inbreng te doen en de plannen aan te scherpen. Dat we iedereen horen. En de skaters zijn daar een onderdeel van”, aldus Baris.

Ook in de haagse politiek zag GroenLinks dat er in alle plannen nog onvoldoende rekening werd gehouden met de skaters op het Spuiplein. Daarom dienden zij donderdag een motie in die het stadsbestuur opriep om de skaters directer bij de herinrichtingsplannen te betrekken. Het voorstel werd door bijna de gehele gemeenteraad gesteund. “Als je bijvoorbeeld kijkt naar het voorontwerp, dan zie je stenen op de vloer waar je helemaal niet lekker op kunt skaten, dus ik wil bereiken dat skaters daarover mee kunnen praten”, aldus GroenLinks raadslid Mariëlle Vavier tegen Den Haag FM. “Dit plein is voor iedereen, voor ambtenaren die een broodje komen eten of voor bezoekers die op een bankje willen zitten, maar ik vind dus dat ook de skaters er thuishoren”, vervolgt Vavier.

De reden dat skaters zo graag op het Spuiplein komen ligt volgens één van hen aan de centrale ligging van het plein, lekker dichtbij het centrum en het feit dat het een grote open plek is. “Het is een makkelijke meet-up plek voor veel skaters in ieder geval”, vult een ander aan, “En daarnaast wat echt het allerbelangrijkste is, is dat hier natuurstenen tegels te vinden zijn”. En ook het argument dat de skaters op het plein voor sociale controle zorgen en geen hangjongeren zijn, heeft gemeentelijk projectleider buitenruimte Pauline van den Broeke al gehoord in de gesprekken. Zij wil vooral luisteren, hen het verhaal laten vertellen en dan kijken of ze het kan verwerken in het voorlopig ontwerp voor het Spuiplein.

De kritiek van Vavier richt zich nu met name op het gebied rondom het stadhuis waar helemaal geen participatie zou hebben plaatsgevonden. Volgens Vavier kijkt de klankbordgroep namelijk vooral naar het plein voor het nieuwe gebouw Amare. Maar, “Het college gaat nu met de klankbordgroep contact opnemen, om met een vertegenwoordiging van de skaters het gesprek aan te gaan”, zegt Vavier. En volgens haar gaat de gemeente dat ook doen voor het gebied rond het stadhuis. “En dat komt precies op tijd. Vergeet ze vooral niet, want ze horen hier thuis”, aldus de politica.

Baris weet dat de gemeente geen koploper is op het gebied van participatie met de stad, “Maar juist voor dit Spuiplein hebben ze al echt heel serieus actie met de stad op gezocht”. “Dus er is veel aandacht besteed aan geluiden van allerlei kanten en die hebben eigenlijk ook wel duidelijk de kans gehad om mee te praten”, aldus Baris. Maar echt tevreden is ze pas als iedereen is gehoord bij grote ingrepen in Den Haag. En dan het liefst in een interactieve setting, “Echt in gesprek met elkaar, zodat ook belangen iets beter gegrepen worden”.

Ook de skaters zelf vinden het belangrijk om contact te houden, omdat ze ook wel weten dat dit niet optimaal is voor iedereen, “Maar ik denk dat als wij samen kunnen spreken met de mensen van de politiek, dat wij een mooie oplossing kunnen vinden”, aldus een skater. Waarbij Baris dan vooral ook hoopt dat het op een duidelijke en transparante manier gebeurt, “Want dan denk ik dat je het heel goed gedaan hebt als stad”.