The Hague Royals boekt tweede overwinning van het seizoen

The Hague Royals boekte zaterdagmiddag de tweede overwinning van het seizoen. Aan de hand van een ongenaakbare Deividas Kumelis zat er weinig licht tussen de Haagse formatie en Basketbal Academie Limburg. Met een driepunter “from downtown” besliste Kumelis, die 42 punten liet aantekenen, de wedstrijd in Haags voordeel: 77-76.

Wie dacht dat The Hague Royals dit seizoen als de bekende nachtkaars uit zouden laten gaan kwam bedrogen uit in het Zuiderpark. De mannen van coach Bert Samson begonnen met heel veel intensiteit aan de wedstrijd tegen Basketbal Academie Limburg (BAL). Waar drie weken geleden nog met 27 punten verschil in Weert werd verloren waren de geel-groenen duidelijk uit op revanche. Nadat Eric Kibi de score opende met een easy lay up was het daarna de floorleader en absolute man van de wedstrijd aan Haagse zijde Deividas Kumelis (42 PT!) die de eerste bom, in de helaas nog steeds lege Sportcampus, door het Limburgse netje liet glijden. Quatarrius Wilson antwoordde voor de mannen van coach Radenko Varagic met een drietal fraaie lay ups: 12-6. Tot groot ongenoegen van dezelfde Varagic tekende Wilson binnen vier minuten voor zijn tweede fout zodat de Limburgse coach niet anders kon doen dan hem te wisselen. Als Joost Bijl ook zijn vizier op scherp heeft en zijn drietje raak schiet is de stand 14-11 en belooft dit een vermakelijke middag te worden. Weer is het Bijl die vervolgens ook zijn tweede drietje op de borden knalt zodat de stand weer gelijk is.

Het is bijna vanzelfsprekend dat Kumelis zijn vrije worpen raak schiet en nog doorkomt met een heerlijk floatertje. Als Max van den Heuvel zijn eerste punten voor de mannen uit Weert op het bord zet sluit het eerste kwart met een gelijke stand: 18-18.

De Limburgers trappen het tweede kwart af met een drietje van Wietze Nossek en is de eerste Limburgse voorsprong een feit: 18-21. Aan Haagse zijde is er één man die de Hagenaren in het Limburgse spoor weet te houden met een drietje en een floating jump shot, Kumelis: 23-21. Dan is het Trevor Jasinsky die achter de driepuntlijn schiet: 23-24. Als hij vervolgens ook zijn lay up afrondt en Roel van Overbeek zijn voorbeeld volgt is het eerste gaatje daar: 25-30. De van een blessure teruggekeerde Bart Bijnsdorp zet de Hagenaren weer binnen de drie punten en kan het stuivertje wisselen beginnen. Als van Overbeek één van zijn vrije worpen mist is het Laurens Yperlaan met een bommetje die zorgt voor: 32-33. Kumelis en Troussel zorgen ervoor dat de mannen uit de residentie kunnen gaan rusten met een voorsprong: 36-33.

En wéér starten de Weertenaren met een driepunter, dit keer is het Sander Hollanders die het Haagse netje teistert en de stand gelijktrekt. Als even later Jasinsky hetzelfde produceert is er weer een klein gaatje: 38-41. Nossek is het vervolgens die het verschil naar zes tilt met twee easy lay ups: 40-46. Dan is het de beurt aan de Belgische Hagenees Alhassan Barrie, eerst met een fraaie lay up om vervolgens vanachter de driepuntlijn raak te schieten en de stand weer naar 49-48 tilt in Haags voordeel. Als laatstgenoemde nogmaals een lay up erin legt en, wie anders dan, Kumelis nog vier punten noteert eindigt het derde kwart met: 55-54 en kunnen de aanwezige zich opmaken voor een spektakelstuk.

Wilson begint met een Limburgse score en zet zin ploeg weer op een puntje voorsprong. Dan lijkt het alsnog mis te gaan voor de Hagenaren als Kumelis zijn driepuntspoging op de voorkant van de ring ziet vallen en aan de andere kant Hollanders wél raak schiet: 59-64. Kunelis zorgt vervolgens voor de aansluiting met een lay up (61-64) en jaagt een drietje door het netje om de wedstrijd in evenwicht te trekken met nog vijf minuten te spelen: 64-64. Als hij vervolgens hetzelfde huzarenstukje nogmaals opvoert en Kibi ook een duit in het zakje doet lijkt de wedstrijd de Haagse kant op te vallen: 71-67. Dan plaatst Weert een 8-0 run en lopen via de in foutenlast verkerende Wilson weg naar 71-75. Dan breekt dé man van de wedstrijd wederom de Haagse ban: 74-75. Dan maakt Laurens Yperlaan een, in de ogen van de arbitrage, onsportieve fout en mag de sportcampus verlaten. De druk ligt nu op Wietze Nossek voor BAL en mist één vrije worp: 74-76. Als de bal nog een keer naar de Haagse floorleader Kumelis gaat, dribbelt deze zich slim vrij om vervolgens dodelijk raak te schieten met een drietje: 77-76. De wanhoopspoging van Weert gaat mis en het tweede Haagse feestje is een feit. Chapeau voor de mannen van Bert Samson die hebben gestreden met passie en heel veel Haagse bluf.

Foto: Robert C. Bos