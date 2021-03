Coronavirus: 204 nieuwe besmettingen in Den Haag

In Den Haag zijn er in het afgelopen etmaal 204 nieuwe coronabesmettingen bijgekomen. Dat blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het aantal nieuwe besmetting ligt onder het zevendaags gemiddelde (221). Zaterdag werden er 220 coronagevallen geregistreerd, zondag waren dat er 269. Een week geleden was er op maandag sprake van 174 nieuwe meldingen.

In de afgelopen 24 uur kwam er in Den Haag geen sterfgeval bij. Ook is er nog geen sprake van een ziekenhuisopname, dat cijfer kan later nog worden aangevuld. Zondag werden twee covidpatiënten opgenomen, zaterdag waren dat er zeven.

In heel Nederland zijn er tussen zondagochtend en maandagochtend zijn 6824 positieve coronatests geregistreerd. Voor een maandag is dat het hoogste aantal sinds 28 december.

In de afgelopen week zijn 51.609 besmettingen vastgesteld. Dat komt neer op gemiddeld 7373 nieuwe gevallen per dag, het hoogste niveau sinds begin januari. In iets meer dan een maand tijd is dat gemiddelde verdubbeld.