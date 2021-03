Coronavirus: 204 nieuwe besmettingen in Den Haag

Dit oude havenkantoor wordt een hotel

Het oude havenkantoor aan de Goudriaankade in het Schipperskwartier wordt een hotel. Dat laat vastgoedbedrijf Stadsherstel weten. Op dit moment wordt er volop verbouwd. Stadsherstel hoopt dat het hotel open kan voor de zomer begint.

‘Het Havenkantoor is één van de weinig nog staande oude gebouwen in die buurt. Des te belangrijker vinden wij het om dit pandje te behouden’, aldus Claudia de Vries van Stadsherstel.

Maar wat kan je met zo’n gebouw?

‘Omdat het twee verdiepingen van elk circa 16 vierkante meter zijn, is het een lastig gebouw om een bestemming aan te geven. Voor een woning is het te klein en voor een bedrijfsruimte is het ook niet ideaal.’ Daarom bedacht Stadsherstel er een hotel te maken.

Stadsherstel Den Haag en omgeving koopt verwaarloosde monumenten en beeldbepalende panden om ze vervolgens te restaureren en een nieuwe bestemming te geven, zoals wonen of werken.

Laakhaven

Het havenkantoor stamt uit 1900. Eind 19de eeuw was er zoveel industrie en scheepvaartverkeer dat de grachten in de binnenstad het niet meer aankonden. Daarom werd de Laakhaven gebouwd, staat op de website van Stadsherstel. Vanuit het Havenkantoor hield de havenmeester met zijn adjuncten toezicht op de haven en het scheepvaartverkeer.

Het gebouw werd ontworpen door stadsarchitect A.A. Schadee. Hij ontwierp ook het Openbaar Gemeentelijk Slachthuis en de brandweerkazerne van Scheveningen. Het Havenkantoor heeft grote ramen aan de waterkanten om het voorbijkomende scheepvaartverkeer in de gaten te houden. Boven de ingang vind je nog een stenen beeld van een boeg van een houten schip, het gebeeldhouwde en ingekleurde wapen van Den Haag en een gevelsteen met de inscriptie ‘Havenkantoor’.