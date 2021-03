Politie zoekt getuigen van gewapende overval supermarkt Moerwijk

De politie is op zoek naar getuigen van een gewapende overval op een supermarkt aan de Coornhertstraat in Moerwijk. Zondag kwamen twee mannen rond 14.30 uur de supermarkt binnen en bedreigden de eigenaar met een mes.

De overvallers eisten geld en pakten sigaretten mee. Daarna vertrokken ze weer. De twee renden rechtsaf in de richting van de Van Ruysbroekstraat en de Erasmusweg. De eigenaar van de supermarkt is de mannen nog achterna gerend maar verloor ze bij de oude brandweerkazerne uit het oog.

De verdachten zijn rond de 18, 19 jaar oud, hebben een dun postuur en zijn ongeveer 1.80 meter. Ze droegen tijdens de overval zwarte kleding, een zwarte pet en hadden een zwarte tas bij zicht.

We zoeken getuigen van een supermarktoverval in de Coornhertstraat, zondag 28 maart rond 14.30 uur. Twee mannen bedreigden de eigenaar met een mes, eisten geld en pakten rookwaar mee. Weet jij meer? Bel 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. @polzuiderpark https://t.co/tr8aN6DmO1

