‘Toegang tot culturele activiteiten voor bewoners Haagse Hout lijkt verder weg dan ooit’

Vijf bewonersorganisaties in stadsdeel Haagse Hout willen betrokken worden bij de keuze voor een nieuw cultuuranker in hun stadsdeel. Ook willen ze weten hoe er culturele activiteiten kunnen worden georganiseerd nu er tijdelijk geen cultuuranker is. Dat schrijven de organisaties aan de gemeenteraad en het stadsbestuur. ‘Door het uitblijven van een fusie tussen Kunstpost en Podium Noord is de hen pas toegekende subsidie cultuuranker Haagse Hout teruggetrokken. Hierdoor lijkt de laagdrempelige toegang tot culturele activiteiten voor bewoners uit Haagse Hout, 10 procent van de Haagse inwoners, verder weg dan ooit’, schrijft men.

Vorige week werd duidelijk dat de fusie tussen Stichting KunstPost en DiamantTheater van de baan is, samen wilden zij als Podium NOORD de cultuurankerfunctie in het stadsdeel vervullen. Nu de fusie van de baan is vervalt de grondslag voor het verstrekken van subsidie. ‘Haagse Hout staat alsnog met lege handen, wij willen een passende oplossing’, zegt Carlos Martinez van Andel van namens de organisaties (wijkberaad Mariahoeve, wijkberaad Bezuidenhout, wijkvereniging Bezuidenhout-West, wijkvereniging Benoordenhout en wijkvereniging Marlot). In de afgelopen jaren zorgde het DiamantTheater voor een aanbod van kunst en cultuur in het stadsdeel, in 2020 kreeg zij een negatieve beoordeling om daar mee door te kunnen gaan. In een samenwerking met KunstPost deed zij een nieuwe poging, een die kon rekenen op een positief advies.

‘Oktober vorig jaar hebben wij als bewonersorganisaties de gemeenteraad en de wethouder meermaals verzocht om inspraak te krijgen bij de aanstelling van een nieuw cultuuranker, ook hebben wij gewezen op de zeer korte duur van de open call. Er is in zeven weken een beslissing doorheen gejaagd, dat kan gezien de uitkomst volgens ons beter’, vervolgt Martinez van Andel. ‘De gemeente en de bewonersorganisaties hebben hetzelfde doel voor ogen, namelijk een goedlopend en duurzaam cultuuranker in Haagse Hout neerzetten. Deze situatie is volgens ons bij uitstek geschikt om ons als de bewonersorganisaties te laten meepraten.’

Het stadsbestuur overweegt nu om de subsidieregeling voor de cultuurankerfunctie Haagse Hout dit jaar opnieuw open te stellen. Vervolgens kunnen culturele instellingen dan een aanvraag indienen. Daarmee moet vanaf 2022 weer een cultuuranker in het stadsdeel actief zijn. Om tot een nieuwe subsidieregeling te komen wil het stadsbestuur in gesprek gaan met diverse partijen in het stadsdeel, waaronder culturele organisaties en bewonersorganisaties. Daarnaast onderzoekt men hoe er dit jaar toch culturele activiteiten in de buurt kunnen worden georganiseerd in Haagse Hout.

LEES OOK: