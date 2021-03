Vier Holi-Phagwa met speciaal tv-programma: ‘Elkaar met kleurpoeder tooien is er deze keer niet bij’

De Hindoestaanse gemeenschap kan Holi-Phagwa, het lentefeest, maandagavond vieren met de Nationale Holi Viering 2021 die wordt uitgezonden op RTV7 en een livestream. Stichting Holi Samen uit Den Haag en SEWA1473 uit Rijswijk hebben daarvoor de handen ineengeslagen. Normaal gesproken wordt het feest gevierd in Wijkpark Transvaal, maar door de coronacrisis gaat dat dit jaar niet door. In het programma zullen artiesten optreden en er wordt met gasten gesproken over vieringen van Holi in het verleden.

Ook wethouder Kavita Parbhudayal (VVD) zal aanwezig zijn. ‘Door corona kunnen we het feest niet uitbundig vieren, elkaar met kleurpoeder tooien is er deze keer niet bij’, zegt de wethouder op Twitter. ‘Corona heeft ons nog steeds in zijn greep, maar Holi blijft desondanks een feest.’ In haar video spreekt Parbhudayal over de betekenis van het feest: ‘de overwinning van het licht op de duisternis’. Daarbij refereert ze ook aan de positieve initiatieven die tijdens de coronacrisis zijn opgekomen in onze stad. ‘Het heeft ook heel veel goeds in mensen naar boven gebracht.’

De wethouder besluit haar boodschap door aandacht te hebben voor het vaccineren: ‘Er is nu licht aan het einde van de tunnel, en dat licht heet vaccineren.’ Daarbij vertelt ze over eerdere vaccinaties die ze zelf heeft gekregen. ‘Vaccineren doe je niet alleen voor jezelf. Je doet het voor elkaar, want we zijn er voor elkaar. In goede en in slechte tijden. In die geest wens ik u allen een hele mooie Holi-viering toe. Subh Holi.’