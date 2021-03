Voedselgemeenschap slaat handen ineen voor oprichting Haagse Voedselraad

We weten te weinig van ons eten en we hebben er te weinig over te zeggen, vindt Liane Lankrijer. Daarom pleit zij voor de opzet van een Haagse Voedselraad. ‘En dat gaat verder dan alleen de aanleg van een moestuin’. Bij Haags Bakkie op Den Haag FM legt ze uit wat een dergelijke raad kan betekenen voor mens en milieu.

Lankrijer vindt dat er op het gebied van voedsel één en ander moet veranderen. Die nood is zodanig hoog dat ze haar baan het ministerie op heeft gezegd om zich volledig te kunnen richten op het opzetten van de Voedselraad. ‘Voedsel is nu niet eens een beleidsveld. Alles is nu versnipperd terwijl je eigenlijk moet kijken naar het voedselsysteem in zijn geheel; dat je weet wat je eet en dat het ook goed is voor de wereld. Daarin kan je keuzes maken met elkaar.’

Invloed

Het grootste probleem is volgens Lankrijer dan ook dat de mensen geen verbinding hebben met wat er wordt gegeten, waardoor we vaak onbewust milieuproblemen in de hand werken. ‘Bijna elk koekje in de supermarkt bevat bijvoorbeeld palmolie. En palmolie groeit op plekken waar eerst tropisch regenwoud stond, maar dat weten mensen vaak niet.’

De Voedselraad zou zich onder andere richten op bewustwording onder de inwoners van Den Haag om dit soort misverstanden de wereld uit te kunnen helpen. ‘De raad gaat kijken naar wat je als bevolking wil met voedsel’, vertelt Lankrijer. ‘Zo kunnen we een regionaal voedselsysteem creëren waar we invloed op hebben en gesprekken over kunnen voeren.’

Praatje

Dit wil ze bewerkstelligen door samen te werken met diverse initiatieven op het gebied van duurzame consumptie. Eén van deze initiatieven staat op naam van Frans de Vries van Pluk Den Haag, bij wie mensen op ‘abonnementsbasis’ lokaal verbouwde groenten kunnen halen. ‘Je ziet dat mensen minder afhankelijk willen zijn van het grote systeem en kortere lijntjes willen houden met wat ze precies naar binnen werken’, aldus De Vries.

Deze manier van consumeren biedt volgens De Vries een heel andere beleving dan de supermarkt. ‘Je kan wekelijks langskomen en ik loop dan rond om vragen te beantwoorden of om een praatje te maken. Mensen zien het eten groeien en krijgen inzicht in het volledige proces. Tevens zijn ze lekker buiten en op een mooie plek, dat voelt dan al extra gezond.’

Met de Voedselraad wil Lankrijer laten zien dat er in de stad behoefte is aan nog veel meer van dit soort initiatieven. ‘Met één Frans kom je er niet. Maar de eerste stappen zijn gezet en het is leuk om binnen deze initiatieven van elkaar te leren en te zien hoe gemeenschappen zich vormen rondom zo’n moestuin. We willen mensen laten zien dat er veel meer gebeurt rondom voedsel dan alleen maar het eten ervan.’

Kijk hier voor meer informatie over de Haagse Voedselraad.