227 nieuwe coronagevallen in Den Haag

Tot woensdagochtend 10.00 uur zijn er in Den Haag 227 coronagevallen bijgekomen. Dat aantal is gelijk aan het zevendaags gemiddelde. Dat blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Ten opzichte van dinsdag (204 besmettingen) en vorige week (181 besmettingen) is er sprake van een stijging in het aantal positieve tests.

Over heel Nederland gemeten zijn er in 24 uur tijd 5909 meldingen bijgekomen. Maandag waren het er, na correctie, 6804. Op maandagen en dinsdagen zijn er minder positieve tests, omdat in de weekeindes minder mensen zich laten testen. In de loop van de week loopt het aantal meldingen van nieuwe gevallen op, met een piek op vrijdag en zaterdag.

In de afgelopen 24 uur werd er in Den Haag opnieuw geen sterfgeval geregistreerd. Wel is er sprake van twee ziekenhuisopnames, op dinsdag was er sprake van zes ziekenhuisopnames. Landelijk werden er het afgelopen etmaal 36 sterfgevallen wegens corona geregistreerd.

Coronapatiënten in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is gestegen tot 2410, het hoogste aantal sinds 19 januari. In de afgelopen 24 uur is het aantal patiënten met 68 toegenomen. Het is bovendien de zesde achtereenvolgende dag waarop het aantal opgenomen coronapatiënten stijgt, sinds woensdag kwamen er 223 mensen bij.

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) denkt dat het totaal aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen de komende tijd kan stijgen richting de 2900, het niveau van rond de jaarwisseling.

Verpleegafdelingen behandelen momenteel 1728 coronapatiënten, 61 meer dan op maandag en 135 meer dan op zondag. Het aantal patiënten op de intensive cares steeg met zeven naar 682.