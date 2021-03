Automobilist rijdt door na aanrijding met fietser op Soestdijksekade

Voor de tweede dag op rij is in Den Haag een fietser aangereden en de automobilist gevlucht. Maandagavond reed een bestelbusje op de Soestdijksekade een fietser aan. De automobilist reed daarna verder zonder zich om het slachtoffer te bekommeren.

De politie kon de verdachte een stuk verderop, op de Maartensdijklaan, alsnog aangehouden. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd.

Op de #Soestdijksekade in #DenHaag is een fietser aangereden door een auto. De automobilist is na de aanrijding op de vlucht geslagen. De gewonde fietser is door de ambulancedienst gecontroleerd en vervoerd naar het ziekenhuis. Of de bestuurder is aangehouden is onbekend. pic.twitter.com/vzePyL1K3y

— Redactie District8.net (@RedactieD8) March 29, 2021