Boete voor imam die andersgelovigen vergeleek met varkens

‘Onnodig grievend en diep kwetsend.’ Zo noemt de rechtbank de omstreden uitroepen van een imam tijdens een rouwdienst in augustus 2017 in de Haagse moskee Al Madinah. De imam maakte daar toen andersgelovigen voor ‘varkens’ uit. De rechtbank legde imam Mohamed M. (52) dinsdag een boete van 675 euro op wegens groepsbelediging. Dat meldt mediapartner Omroep West.

De imam had het over moslims die aanhanger zijn van de Ahmadiyya-stroming. Een aantal van hen woonde de rouwdienst bij. De aanhangers zouden volgens de soennitische imam ‘geen moslim zijn’ en nog ‘slechter zijn dan dieren’.

Onder Islamieten wordt het woord ‘varken’ als scheldwoord gezien. Drie bezoekers van de dienst stapten naderhand naar de politie om aangifte te doen van groepsbelediging. Dat deden ze anoniem, omdat ze bang waren voor represailles.

Onreine dieren

‘Door zijn uitlatingen heeft de verdachte de eer en goede naam van deze groep aangetast’, zo oordeelt de rechtbank. ‘Temeer omdat varkens door de verdachte en andere aanwezigen in de moskee, zoals de aangevers, als onreine dieren worden beschouwd.’

Mohamed M. zei dat hij enkel had bedoeld dat verschillende gelovigen net als varkens en schapen niet samen in één stal konden leven. Maar dan had hij de andersgelovigen bijvoorbeeld kunnen vergelijken met een ander dier, vond de rechtbank. ‘Door hen juist te vergelijken met varkens heeft hij hen diep gekwetst.’

Lagere boete

De rechtbank legde een lagere boete op dan het Openbaar Ministerie (OM) had geëist tijdens de behandeling van de strafzaak twee weken geleden. Het OM had om duizend euro boete gevraagd. De rechtbank hield er onder meer rekening mee dat de afhandeling van de zaak erg lang heeft geduurd. De veroordeling is niet in strijd met de vrijheid van meningsuiting, zo besloot de rechtbank.