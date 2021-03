Brandweer kampt met veel coronabesmettingen: ‘Geef hulpverleners voorrang bij vaccineren’

Bij de Haagse brandweer leven zorgen over het hoge aantal coronabesmettingen en ziekteverzuim onder de brandweerlieden. Volgens commandant Esther Lieben zijn in een mum van tijd complete ploegen uitgevallen. Zij pleit er dan ook voor om hulpverleners voorrang te geven bij het vaccineren om zo te voorkomen dat de veiligheid in het geding komt als er niet genoeg personeel overblijft.

Volgens Lieben zijn de oplopende coronabesmettingen onder de jeugd een van de grootste oorzaken voor uitval onder het personeel. ‘Veel personeelsleden nemen het virus per ongeluk vanuit huis mee. Als zij dan in de ploeg komen, betekent dat dat de hele ploeg een PCR-test moet doen en in quarantaine moet.’

De brandweer moet wel strikt zijn met de maatregelen, beaamt Lieben. Zo wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met de bestaande protocollen. ‘Maar tijdens een brand of een reanimatiesituatie is het voor ons niet mogelijk om afstand te houden tot elkaar, maar ook niet tot het slachtoffer.’

Draaiboeken

De huidige situatie bij de Haagse brandweer is nog niet eerder voorgekomen tijdens de coronacrisis. ‘We hadden draaiboeken klaarliggen toen de pandemie vorig jaar losbarste. Daarin staat wat er moet gebeuren bij een hoge besmettingsgraad onder het personeel en de uitval van ploegen. Toen hebben we die nog niet nodig gehad, maar nu wel’, zegt Lieben in het radioprogramma West Wordt Wakker.

Volgens de brandweercommandant is het inmiddels al twaalf keer gebeurd dat een volledige ploeg vanwege corona niet ingezet kon worden. In die gevallen werden de gaten opgevuld door andere ploegen en moesten er extra diensten gedraaid worden. ‘Onze mensen zijn heel gemotiveerd om mensen te blijven helpen, en blijven zich daar continu voor inzetten. Ik vind dan dat ik als werkgever mijn mensen moet beschermen zodat ze dat kunnen blijven doen.’

Voorrang

Lieben hoopt dat niet alleen de brandweer, maar ook alle andere hulpverleners voorrang krijgen bij het vaccineren. ‘Alle hulpverleners in de frontlinie, waar je niet altijd kunt voorkomen dat je in contact komt met mogelijk besmette mensen, moeten nu gevaccineerd worden’, pleit ze. ‘Als we die voorrang niet krijgen blijven we gewoon doorrommelen zoals we gewend zijn.’