CDA keert zich tegen mogelijke komst van coffeeshop in Nieuw Waldeck

CDA-wethouder Hilbert Bredemeijer en de hele CDA-fractie hebben de petitie tegen de komst van een coffeeshop in Nieuw Waldeck ondertekend. De petitie is een initiatief van Wijkberaad Nieuw Waldeck. De bewonersorganisatie vreest voor overlast wanneer een coffeeshop zich zal vestigen op de Oude Haagweg. In de buurt van de beoogde locatie is een voetbalkooi te vinden, evenals scholen en zorginstellingen. ‘Het kan niet zo zijn dat Nieuw Waldeck of Loosduinen als locatie wordt gekozen om als oplossing te dienen voor een probleem wat nu elders speelt en daarmee de overlast verplaatst wordt naar onze wijk.’

GroenLinks opperde in 2019 om coffeeshops meer over de stad te spreiden, om op die manier overlast tegen te gaan. Fractievoorzitter Arjen Kapteijns is niet te spreken over de steun die de wethouder nu geeft aan het tegengaan van een coffeeshop in Nieuw Waldeck. ‘Stond Bredemeijer eerder ook niet in de Weimarstraat te pleiten om de overconcentratie van coffeeshops daar op te lossen?’, zegt hij op Twitter. ‘Het CDA lijkt hier nu een bom onder te leggen met een soloactie van Bredemeijer’, vindt Lesley Arp van de SP. Samen met de PvdD vraagt de partij om opheldering over de ondertekening van de petitie.

CDA-fractievoorzitter Kavish Partiman verdedigt de uitgesproken steun tegen de komst van een coffeeshop op de Oude Haagweg. ‘Sluiting is de enige echte oplossing. Een aantal coffeeshops minder in Den Haag zullen er niet voor zorgen dat een gebruiker een jointje minder rookt. Echter zal het wel een wereld van verschil betekenen voor de wijken met overlast. Kijken wie het lef heeft dit te steunen’, zo tweet hij. ‘Verplaatsing van een coffeeshop naar een andere woonwijk zorgt daar voor overlast, terwijl de overgebleven 3 shops in omgeving Weimarstraat niets verbeteren aan de leefbaarheid daar.’

Dennis Groenewold van D66 vindt het onbegrijpelijk dat de wethouder steun heeft gegeven aan de petitie. ‘Klap in het gezicht van de inwoners van Zeehelden en ReVa deze rare actie. Onbegrijpelijk dat een wethouder een petitie tekent tegen zijn eigen gemeente.’ Mikal Teggai (PvdA): ‘Gênant ‘not in my backyard’ gedrag dit. En ook nog eens vreemd, het college spreekt immers met één mond.’

