Deze man wordt gezocht voor het neersteken van Armando (26) in Rijswijk

De verdachte van het fatale steekincident in Rijswijk, dat de 26-jarige Armando het leven kostte, is duidelijk te zien op bewakingsbeelden. Dat meldt mediapartner Omroep West. De man is gefilmd op het moment dat hij op donderdag 18 februari het Julianapark in gaat en er even later rennend vandaan komt. Het slachtoffer is vermoedelijk vanuit het niets in zijn rug gestoken en overleed vier dagen later aan zijn verwondingen.

Armando liep op 18 februari door het park in Rijswijk toen hij werd neergestoken. Voorbijgangers vonden hem even na 13.00 uur op het Julialaantje. Hij lag gewond op een pad vlakbij de sportvelden en revalidatiecentrum Westhoff. Op maandag 22 februari overleed hij in het ziekenhuis.

De familie van het slachtoffer is nog steeds vol ongeloof: ‘We geloofden het echt niet. Ook niet toen we hem in het ziekenhuis zagen liggen. Hoe kon hem dat nou overkomen? Zo’n rustige jongen. En ineens is hij weg’, vertelde de oom van Armando eerder aan Omroep West.

Vol in zijn gezicht te zien

De recherche heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar het dodelijke steekincident. Tijdens dat onderzoek zijn de beelden van de vermoedelijke dader gevonden. De man loopt om 12.53 uur via de Sinjeur Semeynsweg in Den Haag het park in. Om 13.11 uur rent hij weg via de Schimmelweg en de Jonathanstraat.

De man is donker getint en in het zwart gekleed. De jas die hij draagt is van het merk Jack & Jones. In de Jonathanstraat is hij goed in zijn gezicht te zien. Er zijn ook beelden van een later moment, waarop zijn manier van lopen goed is te zien.

Eerdere bedreiging

Het rechercheteam heeft onderzoek gedaan naar een mogelijke samenhang tussen het steekincident van 18 februari en eerdere incidenten in dezelfde omgeving. Daarbij zijn personen onverwacht aangesproken, gevolgd of zelfs bedreigd, al dan niet met een steekwapen.

De politie denkt dat de man op de beelden al eerder in hetzelfde park een willekeurig slachtoffer heeft bedreigd met een mes. Die persoon raakte daarbij niet gewond. De politie waarschuwt mensen die de man herkennen van de beelden: spreek hem niet zelf aan, maar schakel de politie in.

Weet u wie de man is?

Bel de opsporingstiplijn: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Bel het Team Criminele Inlichtingen: 06-57876279

Of vul een digitaal tipformulier in op politie.nl Meld Misdaad Anoniem

Beeld: politie.nl