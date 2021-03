Dit luxe merk opent winkel op Noordeinde

Deze man wordt gezocht voor het neersteken van Armando (26) in Rijswijk

Wie door de coronacrisis weinig heeft uitgegeven en haar spaargeld stuk wil slaan, kan los in een nieuwe kledingwinkel op het Noordeinde. De Italiaanse ontwerpster Elisabetta Franchi heeft een winkel van 90 vierkante meter geopend in de chique winkelstraat. In het pand zat eerst kledingwinkel Sylver.

Franchi heeft winkels in bijna alle Europese hoofdsteden, maar ook bijvoorbeeld in Dubai, Egypte, Marokko en Qatar.

Het poepie chique merk is niet zozeer voor de gewone sterveling, zo verkoopt Franchi bijvoorbeeld jurken tussen de 300 en 1200 euro. Wat dat betreft past het perfect op het Noordeinde.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Elisabetta Franchi (@elisabettafranchi)

